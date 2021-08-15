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Хорошие новости
https://ria.ru/20210815/chomga-1745795277.html
В Приморье выхаживают большую поганку, поранившую клюв и лапы
В Приморье выхаживают большую поганку, поранившую клюв и лапы - РИА Новости, 15.08.2021
В Приморье выхаживают большую поганку, поранившую клюв и лапы
Чомге (или большой поганке), у которой повреждены клюв и лапы, оказывают необходимую помощь специалисты в Приморье, сообщает МРОО "Центр "Тигр" на своей... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:41
2021-08-15T10:41
хорошие новости
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Чомге (или большой поганке), у которой повреждены клюв и лапы, оказывают необходимую помощь специалисты в Приморье, сообщает МРОО "Центр "Тигр" на своей странице в Facebook.Чомга (или большая поганка) - водоплавающая птица, которая невероятно проворно ныряет и может оставаться под водой до 50 секунд. Она отлично плавает: в воде и на воде чувствует себя прекрасно, но тело к сухопутному передвижению не приспособлено - ходит очень неуклюже, информируют специалисты центра."К нам сегодня из Владивостока привезли чомгу, у которой обнаружили раны на лапах и клюве. Повреждения оказались не очень сильными, и уже через несколько дней птица сможет вернуться в природу", - говорится в сообщении.За способность быстро нырять большую поганку в народе прозвали "нырок", даже свои гнезда они строят на воде. "Когда у птиц появляется потомство, первое время родители перевозят их (птенцов - ред.) на спине. Птенцы с первого дня умеют плавать, но не ныряют, а вот родители могут погружаться под воду с малышами, спрятав их хорошенько под крылья", - говорится в сообщении.Питаются большие поганки рыбой, ракообразными, моллюсками, лягушками, тритонами, водяными насекомыми.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес.
https://ria.ru/20210812/kot-1745463262.html
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приморский край, владивосток, россия
10:41 15.08.2021
 
В Приморье выхаживают большую поганку, поранившую клюв и лапы

Специалисты "Центра "Тигр" выхаживают большую поганку, у которой повреждены клюв и лапы

© Marek SzczepanekБольшая поганка
Большая поганка
© Marek Szczepanek
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Чомге (или большой поганке), у которой повреждены клюв и лапы, оказывают необходимую помощь специалисты в Приморье, сообщает МРОО "Центр "Тигр" на своей странице в Facebook.
Чомга (или большая поганка) - водоплавающая птица, которая невероятно проворно ныряет и может оставаться под водой до 50 секунд. Она отлично плавает: в воде и на воде чувствует себя прекрасно, но тело к сухопутному передвижению не приспособлено - ходит очень неуклюже, информируют специалисты центра.
"К нам сегодня из Владивостока привезли чомгу, у которой обнаружили раны на лапах и клюве. Повреждения оказались не очень сильными, и уже через несколько дней птица сможет вернуться в природу", - говорится в сообщении.
За способность быстро нырять большую поганку в народе прозвали "нырок", даже свои гнезда они строят на воде. "Когда у птиц появляется потомство, первое время родители перевозят их (птенцов - ред.) на спине. Птенцы с первого дня умеют плавать, но не ныряют, а вот родители могут погружаться под воду с малышами, спрятав их хорошенько под крылья", - говорится в сообщении.
Питаются большие поганки рыбой, ракообразными, моллюсками, лягушками, тритонами, водяными насекомыми.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес.
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