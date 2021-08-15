https://ria.ru/20210815/chomga-1745795277.html

В Приморье выхаживают большую поганку, поранившую клюв и лапы

В Приморье выхаживают большую поганку, поранившую клюв и лапы - РИА Новости, 15.08.2021

В Приморье выхаживают большую поганку, поранившую клюв и лапы

Чомге (или большой поганке), у которой повреждены клюв и лапы, оказывают необходимую помощь специалисты в Приморье, сообщает МРОО "Центр "Тигр" на своей... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T10:41

2021-08-15T10:41

2021-08-15T10:41

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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Чомге (или большой поганке), у которой повреждены клюв и лапы, оказывают необходимую помощь специалисты в Приморье, сообщает МРОО "Центр "Тигр" на своей странице в Facebook.Чомга (или большая поганка) - водоплавающая птица, которая невероятно проворно ныряет и может оставаться под водой до 50 секунд. Она отлично плавает: в воде и на воде чувствует себя прекрасно, но тело к сухопутному передвижению не приспособлено - ходит очень неуклюже, информируют специалисты центра."К нам сегодня из Владивостока привезли чомгу, у которой обнаружили раны на лапах и клюве. Повреждения оказались не очень сильными, и уже через несколько дней птица сможет вернуться в природу", - говорится в сообщении.За способность быстро нырять большую поганку в народе прозвали "нырок", даже свои гнезда они строят на воде. "Когда у птиц появляется потомство, первое время родители перевозят их (птенцов - ред.) на спине. Птенцы с первого дня умеют плавать, но не ныряют, а вот родители могут погружаться под воду с малышами, спрятав их хорошенько под крылья", - говорится в сообщении.Питаются большие поганки рыбой, ракообразными, моллюсками, лягушками, тритонами, водяными насекомыми.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес.

https://ria.ru/20210812/kot-1745463262.html

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