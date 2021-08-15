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Госсекретарь США прокомментировал обострение ситуации в Афганистане
Госсекретарь США прокомментировал обострение ситуации в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
Госсекретарь США прокомментировал обострение ситуации в Афганистане
Принимая решение о выводе войск из Афганистана, США знали, что "Талибан"* в самой сильной позиции за последние 20 лет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:53
2021-08-15T16:53
2021-08-15T16:53
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талибан
афганистан
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Принимая решение о выводе войск из Афганистана, США знали, что "Талибан"* в самой сильной позиции за последние 20 лет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы знали с самого начала, что "Талибан"* в сильнейшей позиции", - заявил Блинкен в интервью CNN.По его словам, если бы США остались в Афганистане, в эфире ему бы пришлось бы объяснять, "почему мы отправляем туда новые силы".Как заявил Блинкен, вооруженные силы Афганистана не смогли защитить страну и это "произошло быстрее, чем мы предсказывали".Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не просил ни о чем "Талибан"* в контексте сокращения дипломатов в Кабуле, но предупредил о последствиях, если будет угроза безопасности для персонала.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен
Госсекретарь США прокомментировал обострение ситуации в Афганистане
Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон знал о позициях "Талибана", когда уходил из Афганистана