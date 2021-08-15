https://ria.ru/20210815/bennet-1745777855.html

Премьер Израиля назвал польский закон о реституции постыдным

Премьер Израиля назвал польский закон о реституции постыдным - РИА Новости, 15.08.2021

Премьер Израиля назвал польский закон о реституции постыдным

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил подписанный президентом Польши Анджеем Дудой закон о реституции и назвал его постыдным, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T00:17

2021-08-15T00:17

2021-08-15T00:17

в мире

варшава

сша

тель-авив

польша

анджей дуда

бени ганц

нафтали беннет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_f403444b0c3973218c71337173d27774.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил подписанный президентом Польши Анджеем Дудой закон о реституции и назвал его постыдным, говорится в сообщении главы правительства, распространенном его канцелярией.Ранее в субботу президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию. Президент Польши отрицает, что обновленный закон направлен именно на имущественные права евреев."Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего. Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о холокосте", - говорится в заявлении Беннета.Премьер-министр отмечает, что Израиль не останется равнодушным к такому шагу.Ранее в субботу министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что отзывает главу посольства в Варшаве после подписания президентом Польши Анджеем Дудой закона о реституции и ведёт переговоры с представителями США о совместной реакции на принятие закона.С призывом осудить принятие Польшей спорного закона к международным партнерам Израиля обратился министр обороны страны Бени Ганц."Как сын выживших в холокосте, я глубоко обеспокоен принятым в Польше законом, который эффективно препятствует правосудию для жертв холокоста и их семей. Реституция собственности - это небольшая, но важная часть реализации прав тех, кто выжил, и признания тех, кто погиб в результате одного из крупнейших геноцидов в мире", - говорится в заявлении главы минобороны, распространенном его пресс-службой.

https://ria.ru/20210814/duda-1745772647.html

https://ria.ru/20210526/strana-1734329385.html

варшава

сша

тель-авив

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, сша, тель-авив, польша, анджей дуда, бени ганц, нафтали беннет