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В Башкирии более 800 человек эвакуировали из лагеря из-за природного пожара
В Башкирии более 800 человек эвакуировали из лагеря из-за природного пожара - РИА Новости, 15.08.2021
В Башкирии более 800 человек эвакуировали из лагеря из-за природного пожара
Из лагеря "Горное ущелье" в Башкортостане эвакуировали 837 человек из-за пожара, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T13:24
2021-08-15T14:33
происшествия
республика башкортостан
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Из лагеря "Горное ущелье" в Башкортостане эвакуировали 837 человек из-за пожара, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."В Абезиловском районе республики Башкортостан в населенном пункте Зелёная Поляна, в 1 километре от детского лагеря "Горное ущелье" зафиксирован природный пожар на площади 1 гектар. Пострадавших нет, проводится эвакуация 837 чел. (из них 750 детей) в детский лагерь "Уральские зори" (расстояние 5,5 километров)", — сообщил собеседник агентства.К тушению уже привлекли 65 человек и 33 единицы техники, из них от МЧС 28 человек и десять единиц техники. При этом спасатели планируют привлечь дополнительные силы. В частности, готовится вертолет Ми-8 МЧС России с ВСУ-5, который скоро вылетит из Екатеринбурга.
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происшествия, республика башкортостан
13:24 15.08.2021 (обновлено: 14:33 15.08.2021)
 
В Башкирии более 800 человек эвакуировали из лагеря из-за природного пожара

В Башкирии более 800 человек, включая 750 детей, эвакуировали из лагеря из-за природного пожара

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Из лагеря "Горное ущелье" в Башкортостане эвакуировали 837 человек из-за пожара, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"В Абезиловском районе республики Башкортостан в населенном пункте Зелёная Поляна, в 1 километре от детского лагеря "Горное ущелье" зафиксирован природный пожар на площади 1 гектар. Пострадавших нет, проводится эвакуация 837 чел. (из них 750 детей) в детский лагерь "Уральские зори" (расстояние 5,5 километров)", — сообщил собеседник агентства.
К тушению уже привлекли 65 человек и 33 единицы техники, из них от МЧС 28 человек и десять единиц техники. При этом спасатели планируют привлечь дополнительные силы.
В частности, готовится вертолет Ми-8 МЧС России с ВСУ-5, который скоро вылетит из Екатеринбурга.
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ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
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