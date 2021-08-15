https://ria.ru/20210815/bashkiriya-1745807787.html

В Башкирии более 800 человек эвакуировали из лагеря из-за природного пожара

В Башкирии более 800 человек эвакуировали из лагеря из-за природного пожара - РИА Новости, 15.08.2021

В Башкирии более 800 человек эвакуировали из лагеря из-за природного пожара

Из лагеря "Горное ущелье" в Башкортостане эвакуировали 837 человек из-за пожара, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T13:24

2021-08-15T13:24

2021-08-15T14:33

происшествия

республика башкортостан

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Из лагеря "Горное ущелье" в Башкортостане эвакуировали 837 человек из-за пожара, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."В Абезиловском районе республики Башкортостан в населенном пункте Зелёная Поляна, в 1 километре от детского лагеря "Горное ущелье" зафиксирован природный пожар на площади 1 гектар. Пострадавших нет, проводится эвакуация 837 чел. (из них 750 детей) в детский лагерь "Уральские зори" (расстояние 5,5 километров)", — сообщил собеседник агентства.К тушению уже привлекли 65 человек и 33 единицы техники, из них от МЧС 28 человек и десять единиц техники. При этом спасатели планируют привлечь дополнительные силы. В частности, готовится вертолет Ми-8 МЧС России с ВСУ-5, который скоро вылетит из Екатеринбурга.

https://ria.ru/20210814/yakutiya-1745743748.html

республика башкортостан

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происшествия, республика башкортостан