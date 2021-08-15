https://ria.ru/20210815/bagram-1745805358.html

Талибы захватили авиабазу Баграм, сообщил очевидец

Талибы захватили авиабазу Баграм, сообщил очевидец - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы захватили авиабазу Баграм, сообщил очевидец

Радикальное движение "Талибан"* захватили крупнейшую авиабазу Баграм, которую ранее передали афганским военным американцы, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T13:07

2021-08-15T13:07

2021-08-15T14:04

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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватили крупнейшую авиабазу Баграм, которую ранее передали афганским военным американцы, сообщил РИА Новости очевидец.Боевики также освободили заключенных из местной тюрьмы.Позднее местные власти подтвердили сдачу движению "Талибан"* авиабазы Баграм, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.Силы США 2 июля покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм в рамках вывода войск.База Баграм располагается к северу от Кабула. Она использовалась советскими войсками в ходе Афганской войны 1979-1989 годов, после вторжения США в Афганистан в 2001 году стала основной базой американских сил.* Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/otstavka-1745805041.html

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в мире, афганистан, сша, кабул (город), талибан