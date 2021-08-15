https://ria.ru/20210815/afganistan-1745854083.html

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности - РИА Новости, 15.08.2021

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал движение "Талибан"* и все другие стороны в Афганистане проявлять максимальную сдержанность, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T23:48

2021-08-15T23:48

2021-08-15T23:48

обострение ситуации в афганистане

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

здоровье - общество

антониу гутерреш

россия

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ООН, 14 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал движение "Талибан"* и все другие стороны в Афганистане проявлять максимальную сдержанность, сообщила пресс-служба организации."Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане. Он призывает "Талибан"* и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить удовлетворение гуманитарных потребностей (населения)", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745853621.html

кабул (город)

афганистан

россия

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кабул (город), оон, талибан, афганистан, здоровье - общество, антониу гутерреш, россия