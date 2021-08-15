https://ria.ru/20210815/afganistan-1745854083.html
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности - РИА Новости, 15.08.2021
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал движение "Талибан"* и все другие стороны в Афганистане проявлять максимальную сдержанность, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:48
2021-08-15T23:48
2021-08-15T23:48
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
здоровье - общество
антониу гутерреш
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:140:3069:1866_1920x0_80_0_0_f6ced68c5036cdafe15a4bd6e9930a72.jpg
ООН, 14 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал движение "Талибан"* и все другие стороны в Афганистане проявлять максимальную сдержанность, сообщила пресс-служба организации."Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане. Он призывает "Талибан"* и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить удовлетворение гуманитарных потребностей (населения)", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745853621.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_f8aa22b06dd77b083a19d8c8d30e4236.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабул (город), оон, талибан, афганистан, здоровье - общество, антониу гутерреш, россия
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности