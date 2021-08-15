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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745854083.html
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности - РИА Новости, 15.08.2021
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал движение "Талибан"* и все другие стороны в Афганистане проявлять максимальную сдержанность, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:48
2021-08-15T23:48
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
здоровье - общество
антониу гутерреш
россия
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ООН, 14 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал движение "Талибан"* и все другие стороны в Афганистане проявлять максимальную сдержанность, сообщила пресс-служба организации."Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане. Он призывает "Талибан"* и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить удовлетворение гуманитарных потребностей (населения)", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Запрещенная в России террористическая организация.
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кабул (город), оон, талибан, афганистан, здоровье - общество, антониу гутерреш, россия
23:48 15.08.2021
 
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Афганистане к сдержанности

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 14 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал движение "Талибан"* и все другие стороны в Афганистане проявлять максимальную сдержанность, сообщила пресс-служба организации.
"Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане. Он призывает "Талибан"* и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить удовлетворение гуманитарных потребностей (населения)", - говорится в сообщении.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 23:40Обострение ситуации в Афганистане
Талибы заявили, что докажут способность обеспечить безопасность афганцев
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Обострение ситуации в АфганистанеКабул (город)ООНТалибанАфганистанЗдоровье - ОбществоАнтониу ГутеррешРоссия
 
 
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