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Глава центрального командования США встретился с лидерами талибов в Дохе
Глава центрального командования США встретился с лидерами талибов в Дохе - РИА Новости, 15.08.2021
Глава центрального командования США встретился с лидерами талибов в Дохе
Глава центрального командования США Фрэнк Маккинзи предупредил лидеров "Талибана"* в Дохе о последствиях за угрозы безопасности американцам в Афганистане,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T22:56
2021-08-15T22:56
2021-08-15T22:56
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
доха
афганистан
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Глава центрального командования США Фрэнк Маккинзи предупредил лидеров "Талибана"* в Дохе о последствиях за угрозы безопасности американцам в Афганистане, сообщает FoxNews.Как говорится в сообщении на сайте телеканала, Маккинзи "встретился с лидерами "Талибана"* в воскресенье в Дохе, чтобы предупредить их не атаковать эвакуирующихся из Кабула американцев, в противном случае американская армия "ударит в ответ".Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, талибан, доха, афганистан
Глава центрального командования США встретился с лидерами талибов в Дохе
Глава центрального командования США Фрэнк Маккинзи встретился с лидерами "Талибана"* в Дохе