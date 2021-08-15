https://ria.ru/20210815/afganistan-1745851963.html

Глава центрального командования США встретился с лидерами талибов в Дохе

Глава центрального командования США встретился с лидерами талибов в Дохе - РИА Новости, 15.08.2021

Глава центрального командования США встретился с лидерами талибов в Дохе

Глава центрального командования США Фрэнк Маккинзи предупредил лидеров "Талибана"* в Дохе о последствиях за угрозы безопасности американцам в Афганистане,... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T22:56

2021-08-15T22:56

2021-08-15T22:56

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

доха

афганистан

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Глава центрального командования США Фрэнк Маккинзи предупредил лидеров "Талибана"* в Дохе о последствиях за угрозы безопасности американцам в Афганистане, сообщает FoxNews.Как говорится в сообщении на сайте телеканала, Маккинзи "встретился с лидерами "Талибана"* в воскресенье в Дохе, чтобы предупредить их не атаковать эвакуирующихся из Кабула американцев, в противном случае американская армия "ударит в ответ".Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/vzryv-1745846466.html

сша

доха

афганистан

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в мире, сша, талибан, доха, афганистан