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Гани отправился в Узбекистан с супругой и советниками
Гани отправился в Узбекистан с супругой и советниками - РИА Новости, 15.08.2021
Гани отправился в Узбекистан с супругой и советниками
Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками, сообщает газета New... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T21:13
2021-08-15T21:13
талибан
таджикистан
узбекистан
доха
хамид карзай
абдулла абдулла
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе.Газета отмечает, что чиновник пожелал сохранить анонимность, так как не хотел бы, чтобы было известно, что он обсуждает перемещения президента.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.Источник РИА Новости в движении "Талибан"* заявил, что управление Афганистаном передано совету, в который вошли Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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талибан, таджикистан, узбекистан, доха, хамид карзай, абдулла абдулла, россия
21:13 15.08.2021
 
Гани отправился в Узбекистан с супругой и советниками

Президент Афганистана Ашраф Гани улетел в Узбекистан вместе с супругой и двумя советниками

© AP Photo / Massoud HossainiНовый президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай
Новый президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Massoud Hossaini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе.
Газета отмечает, что чиновник пожелал сохранить анонимность, так как не хотел бы, чтобы было известно, что он обсуждает перемещения президента.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.
Источник РИА Новости в движении "Талибан"* заявил, что управление Афганистаном передано совету, в который вошли Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
 
ТалибанТаджикистанУзбекистанДохаХамид КарзайАбдулла АбдуллаРоссия
 
 
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