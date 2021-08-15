https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831582.html

СМИ: талибы заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет

СМИ: талибы заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет - РИА Новости, 15.08.2021

СМИ: талибы заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет

Радикальное движение "Талибан"* заявляет, что переходного правительства в Афганистане не будет. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:16

2021-08-15T18:16

2021-08-15T18:38

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

афганистан

таджикистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745668410_0:361:3000:2048_1920x0_80_0_0_525887e4147aa2428c80023fe7ce40e3.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявляет, что переходного правительства в Афганистане не будет.Ожидается, что власть в стране будет передана напрямую, передает агентство Рейтер.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

афганистан

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, таджикистан, россия