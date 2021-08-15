https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831582.html
СМИ: талибы заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет
СМИ: талибы заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет - РИА Новости, 15.08.2021
СМИ: талибы заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет
Радикальное движение "Талибан"* заявляет, что переходного правительства в Афганистане не будет. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T18:16
2021-08-15T18:16
2021-08-15T18:38
обострение ситуации в афганистане
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талибан
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таджикистан
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявляет, что переходного правительства в Афганистане не будет.Ожидается, что власть в стране будет передана напрямую, передает агентство Рейтер.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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в мире, талибан, афганистан, таджикистан, россия
18:16 15.08.2021 (обновлено: 18:38 15.08.2021)
СМИ: талибы заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет
Рейтер: талибы заявили, что переходного правительства в Афганистане не будет