https://ria.ru/20210815/afganistan-1745830016.html

Карзай призвал стороны конфликта не применять насилие

Карзай призвал стороны конфликта не применять насилие - РИА Новости, 15.08.2021

Карзай призвал стороны конфликта не применять насилие

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призывает афганские силы и боевиков радикального движения "Талибан"* защитить жизни и не допустить разрушения страны. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T17:55

2021-08-15T17:55

2021-08-15T17:55

обострение ситуации в афганистане

талибан

таджикистан

афганистан

хамид карзай

абдулла абдулла

россия

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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призывает афганские силы и боевиков радикального движения "Талибан"* защитить жизни и не допустить разрушения страны.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну. Источник РИА Новости в движении "Талибан"* заявил, что управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Запрещенные в России террористические организации

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таджикистан

афганистан

россия

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талибан, таджикистан, афганистан, хамид карзай, абдулла абдулла, россия