Карзай призвал стороны конфликта не применять насилие
Экс-президент Афганистана Карзай призвал афганские силы и талибов не применять насилие
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкХамид Карзай перед началом заседания клуба "Валдай" в Сочи
КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призывает афганские силы и боевиков радикального движения "Талибан"* защитить жизни и не допустить разрушения страны.
"Я призываю афганские силы и "Талибан"* защитить собственность и жизни, а также не позволить разрушить страну и причинить вред афганцам тем, кто этого хочет", - заявил Карзай в видеообращении.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну. Источник РИА Новости в движении "Талибан"* заявил, что управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.
* Запрещенные в России террористические организации