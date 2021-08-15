https://ria.ru/20210815/afganistan-1745828338.html

Управление Афганистаном перешло под контроль специального совета

Управление Афганистаном перешло под контроль специального совета - РИА Новости, 15.08.2021

Управление Афганистаном перешло под контроль специального совета

Управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай, сообщил... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T17:33

2021-08-15T17:33

2021-08-15T17:41

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

афганистан

хамид карзай

абдулла абдулла

россия

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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай, сообщил источник РИА Новости в движении "Талибан"*.По его данным, позже совет передаст власть непосредственно талибам.Ранее источник РИА Новости в президентском дворце в Кабуле, где проходят переговоры между представителями делегации "Талибана"* с правительством о передачи власти, заявил, что боевики отказались принимать власть от действующего президента Афганистана Ашрафа Гани. Стороны обсуждали другие варианты передачи власти, в том числе от других политических лидеров, таких как Карзай и Абудлла.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул, и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210815/dani-1745822704.html

афганистан

россия

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в мире, талибан, афганистан, хамид карзай, абдулла абдулла, россия