Эксперт заявил о возможном переименовании Афганистана
Эксперт Винокуров: "Талибан" может переименовать Афганистан
© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики Талибана* в городе Газни
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. После официального перехода власти в Афганистане к талибам страна, скорее всего, получит другое название, сообщил РИА Новости профессор дипломатической академии МИД России, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
"Накануне захвата Кандагара ЦРУ предсказывало, что официальные власти президента (Аршафа – ред.) Гани продержатся три месяца после этого. Я отвел им три недели. Теперь уже сегодня понятно, что Афганистан полностью под властью "Талибана"*. Понятно, что в самом скором времени мы услышим новое название этой страны, может быть, нечто вроде объединенного Халифата", - сказал Винокуров.
Он пояснил, что быстрый захват власти талибами стал результатом так называемой демократической миссии США.
"В итоге там разруха, предательство и прочее, что связано полностью с провалами всех этих миссий (американской помощи в поддержке других государств - ред.)... Закончилась эпоха США и НАТО в Афганистане", - сказал Винокуров.
Эксперт также отметил, что США поддерживают официальные отношения с двумя противоборствующими сторонами.
"Так быть не может, поддерживать надо всегда в таких кризисных ситуациях какую-то из двух сторон", - добавил Винокуров.
Собеседник агентства также пояснил, что возможен вариант развития событий с легитимацией "Талибана"*.
Вчера, 16:58"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул
"В Москве недавно был руководитель политического сектора "Талибана"*, несмотря на то, что у нас эта организация запрещена в России. Велись переговоры, они обязались не нарушать границу с бывшими советскими республиками - Таджикистаном, Киргизией, Узбекистаном… Как я предполагаю, скорее всего, будут переговоры, как только власти "Талибана"* объявят об окончательном переходе власти к ним. Будут, как обычно, вестись переговоры о восстановлении дипломатических отношений, о признании сначала нового Афганистана, как бы оно не называлось. Это и послужит для того, чтобы и запрет этой организации в какой-то мере можно будет снимать, но это мои предположения", - сказал Винокуров.
Он также отметил, что посольство РФ остается в Кабуле и его охрана усилена.
* Запрещенная в России террористическая организация