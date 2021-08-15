https://ria.ru/20210815/afganistan-1745826713.html

Эксперт заявил о возможном переименовании Афганистана

Эксперт заявил о возможном переименовании Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021

Эксперт заявил о возможном переименовании Афганистана

После официального перехода власти в Афганистане к талибам страна, скорее всего, получит другое название, сообщил РИА Новости профессор дипломатической академии РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T17:16

2021-08-15T17:16

2021-08-15T17:16

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. После официального перехода власти в Афганистане к талибам страна, скорее всего, получит другое название, сообщил РИА Новости профессор дипломатической академии МИД России, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье."Накануне захвата Кандагара ЦРУ предсказывало, что официальные власти президента (Аршафа – ред.) Гани продержатся три месяца после этого. Я отвел им три недели. Теперь уже сегодня понятно, что Афганистан полностью под властью "Талибана"*. Понятно, что в самом скором времени мы услышим новое название этой страны, может быть, нечто вроде объединенного Халифата", - сказал Винокуров.Он пояснил, что быстрый захват власти талибами стал результатом так называемой демократической миссии США."В итоге там разруха, предательство и прочее, что связано полностью с провалами всех этих миссий (американской помощи в поддержке других государств - ред.)... Закончилась эпоха США и НАТО в Афганистане", - сказал Винокуров.Эксперт также отметил, что США поддерживают официальные отношения с двумя противоборствующими сторонами."Так быть не может, поддерживать надо всегда в таких кризисных ситуациях какую-то из двух сторон", - добавил Винокуров.Собеседник агентства также пояснил, что возможен вариант развития событий с легитимацией "Талибана"*."В Москве недавно был руководитель политического сектора "Талибана"*, несмотря на то, что у нас эта организация запрещена в России. Велись переговоры, они обязались не нарушать границу с бывшими советскими республиками - Таджикистаном, Киргизией, Узбекистаном… Как я предполагаю, скорее всего, будут переговоры, как только власти "Талибана"* объявят об окончательном переходе власти к ним. Будут, как обычно, вестись переговоры о восстановлении дипломатических отношений, о признании сначала нового Афганистана, как бы оно не называлось. Это и послужит для того, чтобы и запрет этой организации в какой-то мере можно будет снимать, но это мои предположения", - сказал Винокуров.Он также отметил, что посольство РФ остается в Кабуле и его охрана усилена.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210815/gani-1745821303.html

https://ria.ru/20210815/kabul-1745825070.html

сша

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, россия