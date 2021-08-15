https://ria.ru/20210815/afganistan-1745819451.html

В Кабуле зафиксировали cлучаи мародерства, сообщил источник

В Кабуле зафиксировали cлучаи мародерства, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021

В Кабуле зафиксировали cлучаи мародерства, сообщил источник

Случаи мародерства зафиксированы в некоторых районах Кабула на фоне образовавшегося "вакуума власти", сообщил РИА Новости источник в президентском дворце. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T16:08

2021-08-15T16:08

2021-08-15T16:08

кабул (город)

талибан

россия

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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Случаи мародерства зафиксированы в некоторых районах Кабула на фоне образовавшегося "вакуума власти", сообщил РИА Новости источник в президентском дворце."В некоторых районах города образовался вакуум власти, и люди занимаются разграблением бассейнов и других объектов", - заявил источник.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Аршаф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/politsiya-1745818171.html

кабул (город)

россия

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кабул (город), талибан, россия