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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745814337.html
Источник назвал условия отставки президента Афганистана
Источник назвал условия отставки президента Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021
Источник назвал условия отставки президента Афганистана
Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:54
2021-08-15T14:56
в мире
афганистан
обострение ситуации в афганистане
мохаммад ашраф гани
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Президент придерживается своих условий сложения полномочий", - отмечает источник.По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745673340.html
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в мире, афганистан, мохаммад ашраф гани
14:54 15.08.2021 (обновлено: 14:56 15.08.2021)
 
Источник назвал условия отставки президента Афганистана

Источник: президент Афганистана Гани уйдет в отставку, если будет заключено соглашение о мире

© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкВстреча Президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко и Президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани Ахмадзая
Встреча Президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко и Президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани Ахмадзая
© Фотохост-агентство
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Президент придерживается своих условий сложения полномочий", - отмечает источник.
По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреАфганистанМохаммад Ашраф Гани
 
 
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