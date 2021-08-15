https://ria.ru/20210815/afganistan-1745814337.html

Источник назвал условия отставки президента Афганистана

Источник назвал условия отставки президента Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021

Источник назвал условия отставки президента Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T14:54

2021-08-15T14:54

2021-08-15T14:56

в мире

афганистан

обострение ситуации в афганистане

мохаммад ашраф гани

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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Президент придерживается своих условий сложения полномочий", - отмечает источник.По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745673340.html

афганистан

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в мире, афганистан, мохаммад ашраф гани