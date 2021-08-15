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Источник назвал условия отставки президента Афганистана
Источник назвал условия отставки президента Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021
Источник назвал условия отставки президента Афганистана
Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:54
2021-08-15T14:54
2021-08-15T14:56
в мире
афганистан
обострение ситуации в афганистане
мохаммад ашраф гани
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Президент придерживается своих условий сложения полномочий", - отмечает источник.По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
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в мире, афганистан, мохаммад ашраф гани
14:54 15.08.2021 (обновлено: 14:56 15.08.2021)
Источник назвал условия отставки президента Афганистана
Источник: президент Афганистана Гани уйдет в отставку, если будет заключено соглашение о мире
КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани уйдет в отставку на своих условиях, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Президент придерживается своих условий сложения полномочий", - отмечает источник.
По словам Гани, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.
Ситуация в Афганистане
в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан
"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул
и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
* Террористическая организация, запрещена в России