https://ria.ru/20210815/afganistan-1745814062.html
Испания готовит эвакуацию посольства из Афганистана, сообщил источник
Испания готовит эвакуацию посольства из Афганистана, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021
Испания готовит эвакуацию посольства из Афганистана, сообщил источник
Испания в самое ближайшее время эвакуирует из Афганистана сотрудников своего посольства в Кабуле, других испанских граждан, остающихся в этой стране, а также... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:51
2021-08-15T14:51
2021-08-15T15:11
испания
афганистан
талибан
мид испании
нато
россия
обострение ситуации в афганистане
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МАДРИД, 15 авг – РИА Новости. Испания в самое ближайшее время эвакуирует из Афганистана сотрудников своего посольства в Кабуле, других испанских граждан, остающихся в этой стране, а также афганских переводчиков, которые работали с испанцами, и членов их семей, сообщили РИА Новости источники в МИД.В пятницу МИД Испании уже объявил о предстоящей эвакуации. То, что подготовка ведется "ускоренными темпами" РИА Новости подтвердили во внешнеполитическом ведомстве в воскресенье. "Мы не можем назвать сроков по причинам безопасности", - сказали источники. Там также заявили, что координируют действия с минобороны и с союзниками по ЕС и НАТО. Эвакуация состоится "как только позволят обстоятельства", заверили в МИД.Всего в посольстве остаются около десяти человек – дипломаты и сотрудники службы безопасности. Также в стране находятся еще шесть граждан Испании. Ведется подготовка к эвакуации граждан Афганистана, в основном это переводчики, которые работали с испанским контингентом, а также члены их семей.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
https://ria.ru/20210815/evakuatsiya-1745801017.html
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испания, афганистан, талибан, мид испании, нато, россия
14:51 15.08.2021 (обновлено: 15:11 15.08.2021)
Испания готовит эвакуацию посольства из Афганистана, сообщил источник
Испания ускоренными темпами готовит эвакуацию граждан и посольства из Афганистана