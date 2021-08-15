https://ria.ru/20210815/afganistan-1745814062.html

Испания готовит эвакуацию посольства из Афганистана, сообщил источник

Испания готовит эвакуацию посольства из Афганистана, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021

Испания готовит эвакуацию посольства из Афганистана, сообщил источник

Испания в самое ближайшее время эвакуирует из Афганистана сотрудников своего посольства в Кабуле, других испанских граждан, остающихся в этой стране, а также... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T14:51

2021-08-15T14:51

2021-08-15T15:11

испания

афганистан

талибан

мид испании‎

нато

россия

обострение ситуации в афганистане

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МАДРИД, 15 авг – РИА Новости. Испания в самое ближайшее время эвакуирует из Афганистана сотрудников своего посольства в Кабуле, других испанских граждан, остающихся в этой стране, а также афганских переводчиков, которые работали с испанцами, и членов их семей, сообщили РИА Новости источники в МИД.В пятницу МИД Испании уже объявил о предстоящей эвакуации. То, что подготовка ведется "ускоренными темпами" РИА Новости подтвердили во внешнеполитическом ведомстве в воскресенье. "Мы не можем назвать сроков по причинам безопасности", - сказали источники. Там также заявили, что координируют действия с минобороны и с союзниками по ЕС и НАТО. Эвакуация состоится "как только позволят обстоятельства", заверили в МИД.Всего в посольстве остаются около десяти человек – дипломаты и сотрудники службы безопасности. Также в стране находятся еще шесть граждан Испании. Ведется подготовка к эвакуации граждан Афганистана, в основном это переводчики, которые работали с испанским контингентом, а также члены их семей.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.

https://ria.ru/20210815/evakuatsiya-1745801017.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745814337.html

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афганистан

россия

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испания, афганистан, талибан, мид испании‎, нато, россия