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Экс-глава МВД Афганистана возглавит переходное правительство, сообщили СМИ
Экс-глава МВД Афганистана возглавит переходное правительство, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.08.2021
Экс-глава МВД Афганистана возглавит переходное правительство, сообщили СМИ
Бывший глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны, передает афганское агентство... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T12:44
2021-08-15T12:44
2021-08-15T12:48
в мире
афганистан
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
талибан
абдулла абдулла
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бывший глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны, передает афганское агентство Khaama Press со ссылкой на источники.Согласно источниками, в президентском дворце в Кабуле проходят переговоры о передаче власти радикальному движению "Талибан"*. Отмечается, что в роли посредника выступает глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла.Ранее талибы заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Они также заявили, что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, абдулла абдулла
12:44 15.08.2021 (обновлено: 12:48 15.08.2021)
Экс-глава МВД Афганистана возглавит переходное правительство, сообщили СМИ
Khaama Press: экс-глава МВД Афганистана Джалали возглавит переходное правительство страны