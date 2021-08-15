12:22 15.08.2021 (обновлено: 12:23 15.08.2021)
Москва призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по Афганистану
Дипломат Кабулов: Москва призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по Афганистану
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время интервью
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются", - сказал Кабулов.
"(Встречу - ред.) соберем. Но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать", - добавил дипломат.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.
* Запрещенная в России террористическая организация