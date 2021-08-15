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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745802658.html
Москва призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по Афганистану
Москва призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по Афганистану - РИА Новости, 15.08.2021
Москва призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по Афганистану
Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T12:22
2021-08-15T12:23
в мире
оон
афганистан
замир кабулов
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются", - сказал Кабулов."(Встречу - ред.) соберем. Но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать", - добавил дипломат.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, оон, афганистан, замир кабулов, россия
12:22 15.08.2021 (обновлено: 12:23 15.08.2021)
 
Москва призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по Афганистану

Дипломат Кабулов: Москва призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по Афганистану

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время интервью
Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время интервью - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются", - сказал Кабулов.
"(Встречу - ред.) соберем. Но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать", - добавил дипломат.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.
* Запрещенная в России террористическая организация
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