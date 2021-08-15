https://ria.ru/20210815/afganistan-1745802658.html

Москва призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по Афганистану

Москва призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по Афганистану - РИА Новости, 15.08.2021

Москва призвала к созыву экстренного заседания СБ ООН по Афганистану

Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T12:22

2021-08-15T12:22

2021-08-15T12:23

в мире

оон

афганистан

замир кабулов

россия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются", - сказал Кабулов."(Встречу - ред.) соберем. Но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать", - добавил дипломат.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745800639.html

афганистан

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в мире, оон, афганистан, замир кабулов, россия