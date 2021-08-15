https://ria.ru/20210815/afganistan-1745802182.html
И.о. главы МВД Афганистана заявил, что смена власти пройдет мирно
И.о. главы МВД Афганистана заявил, что смена власти пройдет мирно - РИА Новости, 15.08.2021
И.о. главы МВД Афганистана заявил, что смена власти пройдет мирно
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, сообщает местный РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T12:12
2021-08-15T12:12
2021-08-15T12:19
в мире
кабул (город)
мвд афганистана
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, сообщает местный телеканал Tolo News.По данным телеканала, он также заверил жителей в том, что власти обеспечат безопасность города.Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что ведет переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы также заявили, что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет в столице. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в столице страны, передал телеканал "Аль-Арабия".* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745592941.html
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в мире, кабул (город), мвд афганистана
12:12 15.08.2021 (обновлено: 12:19 15.08.2021)
И.о. главы МВД Афганистана заявил, что смена власти пройдет мирно
И.о. главы МВД Афганистана: Кабул не атакуют, смена власти пройдет мирно