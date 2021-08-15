https://ria.ru/20210815/afganistan-1745802182.html

И.о. главы МВД Афганистана заявил, что смена власти пройдет мирно

И.о. главы МВД Афганистана заявил, что смена власти пройдет мирно - РИА Новости, 15.08.2021

И.о. главы МВД Афганистана заявил, что смена власти пройдет мирно

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, сообщает местный РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T12:12

2021-08-15T12:12

2021-08-15T12:19

в мире

кабул (город)

мвд афганистана

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745668410_0:361:3000:2048_1920x0_80_0_0_525887e4147aa2428c80023fe7ce40e3.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, сообщает местный телеканал Tolo News.По данным телеканала, он также заверил жителей в том, что власти обеспечат безопасность города.Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что ведет переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы также заявили, что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет в столице. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в столице страны, передал телеканал "Аль-Арабия".* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745592941.html

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), мвд афганистана