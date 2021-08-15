https://ria.ru/20210815/afganistan-1745780554.html

Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане

Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане

Афганский политик Атто Мухаммади Нур написал в Twitter, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх в результате... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T02:56

2021-08-15T02:56

2021-08-15T06:25

в мире

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Афганский политик Атто Мухаммади Нур написал в Twitter, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх в результате масштабного заговора.На этой территории расположен крупный город Мазари-Шариф, важный торгово-транспортный узел с населением более 400 тысяч человек. Сам Нур, этнический таджик, с 2004 по 2018 год занимал пост губернатора провинции.По словам Нура, цель заговора состояла в том, чтобы "заманить в ловушку" его самого и другого афганского политического деятеля, маршала Абдул-Рашида Дустума, который с 2014 по 2020 год занимал пост вице-президента Афганистана. Нур отметил, что боевикам не удалось достигнуть этой цели, и сейчас как он сам, так и маршал Дустум и ряд других представителей власти находятся "в безопасном месте".Политик также подчеркнул, что "заговор, в результате которого пал Балх, очень глубок", теперь он грозит уже Кабулу.Ранее Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганского парламентария сообщило, что талибы захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх и крупнейший город на севере страны. Кроме того, силы радикального движения без сопротивления заняли административные центры провинций Лагман и Дайкунди.Таким образом, из крупных городов в Афганистане под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745777264.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-15T02:56 true PT1M15S

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в мире, афганистан, обострение ситуации в афганистане