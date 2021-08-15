https://ria.ru/20210815/afganistan-1745780554.html
Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане
Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане
Афганский политик Атто Мухаммади Нур написал в Twitter, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх в результате... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T02:56
2021-08-15T02:56
2021-08-15T06:25
в мире
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Афганский политик Атто Мухаммади Нур написал в Twitter, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх в результате масштабного заговора.На этой территории расположен крупный город Мазари-Шариф, важный торгово-транспортный узел с населением более 400 тысяч человек. Сам Нур, этнический таджик, с 2004 по 2018 год занимал пост губернатора провинции.По словам Нура, цель заговора состояла в том, чтобы "заманить в ловушку" его самого и другого афганского политического деятеля, маршала Абдул-Рашида Дустума, который с 2014 по 2020 год занимал пост вице-президента Афганистана. Нур отметил, что боевикам не удалось достигнуть этой цели, и сейчас как он сам, так и маршал Дустум и ряд других представителей власти находятся "в безопасном месте".Политик также подчеркнул, что "заговор, в результате которого пал Балх, очень глубок", теперь он грозит уже Кабулу.Ранее Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганского парламентария сообщило, что талибы захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх и крупнейший город на севере страны. Кроме того, силы радикального движения без сопротивления заняли административные центры провинций Лагман и Дайкунди.Таким образом, из крупных городов в Афганистане под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-15T02:56
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PT1M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан, обострение ситуации в афганистане
02:56 15.08.2021 (обновлено: 06:25 15.08.2021)
Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане
Афганский политик Атто Мухаммади Нур: талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Афганский политик Атто Мухаммади Нур написал в Twitter
, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх в результате масштабного заговора.
На этой территории расположен крупный город Мазари-Шариф, важный торгово-транспортный узел с населением более 400 тысяч человек. Сам Нур, этнический таджик, с 2004 по 2018 год занимал пост губернатора провинции.
"Несмотря на наше решительное сопротивление, к сожалению, все снаряжение правительства и ANDSF (сил обороны и безопасности Афганистана. — Прим. ред.) было передано талибам в результате масштабного организованного и малодушного заговора", — заявил политик.
По словам Нура, цель заговора состояла в том, чтобы "заманить в ловушку" его самого и другого афганского политического деятеля, маршала Абдул-Рашида Дустума, который с 2014 по 2020 год занимал пост вице-президента Афганистана. Нур отметил, что боевикам не удалось достигнуть этой цели, и сейчас как он сам, так и маршал Дустум и ряд других представителей власти находятся "в безопасном месте".
Политик также подчеркнул, что "заговор, в результате которого пал Балх, очень глубок", теперь он грозит уже Кабулу.
Ранее Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганского парламентария сообщило, что талибы захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх
и крупнейший город на севере страны. Кроме того, силы радикального движения без сопротивления заняли административные центры провинций Лагман и Дайкунди.
Таким образом, из крупных городов в Афганистане
под контролем правительства остаются только Кабул
и Джелалабад
, центр восточной провинции Нангархар
на границе с Пакистаном
.
Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России
назвали признанием провала миссии США.
* Террористическая организация, запрещенная в России