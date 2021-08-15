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СМИ сообщили о хаосе в кабульском аэропорту
СМИ сообщили о хаосе в кабульском аэропорту - РИА Новости, 15.08.2021
СМИ сообщили о хаосе в кабульском аэропорту
Хаос царит в аэропорту Кабула из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:35
2021-08-15T23:35
2021-08-15T23:35
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Хаос царит в аэропорту Кабула из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, сообщает телеканал Аl-Jazeera.Телеканал Аl-Arabiya также сообщает о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
СМИ сообщили о хаосе в кабульском аэропорту
Аl-Jazeera: в аэропорту в Кабуле царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов