https://ria.ru/20210815/aeroport-1745853488.html

СМИ сообщили о хаосе в кабульском аэропорту

СМИ сообщили о хаосе в кабульском аэропорту - РИА Новости, 15.08.2021

СМИ сообщили о хаосе в кабульском аэропорту

Хаос царит в аэропорту Кабула из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T23:35

2021-08-15T23:35

2021-08-15T23:35

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Хаос царит в аэропорту Кабула из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, сообщает телеканал Аl-Jazeera.Телеканал Аl-Arabiya также сообщает о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия