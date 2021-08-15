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Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле
Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле
РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T19:26
2021-08-15T19:26
2021-08-15T19:29
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
афганистан
франция
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Добавлены подробностиПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Власти Франции решили переместить посольство на территорию аэропорта Кабула в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране, говорится в коммюнике МИД страны."Столкнувшись с чрезвычайно быстрым ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане, французские власти решили переместить свое посольство в аэропорт Кабула, который продолжает работу, чтобы приступить, в частности, к эвакуации наших соотечественников, которые еще остались бы в стране", - говорится в заявлении МИД.В ведомстве напомнили, что операции по эвакуации граждан Франции продолжаются несколько недель, в том числе 16 июля для этого был организован специальный рейс.Отмечается, что Франция намерена делать все возможное, чтобы продолжать защищать деятелей афганского гражданского общества, правозащитников и журналистов, которым грозит опасность."По поручению президента республики министерство обороны в ближайшие часы направит в Объединенные Арабские Эмираты военное подкрепление и авиацию, чтобы можно было начать первую эвакуацию в Абу-Даби", - сообщается в коммюнике.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия в воскресенье и покинул страну.
https://ria.ru/20210815/makron-1745835946.html
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831848.html
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кабул (город), афганистан, франция
19:26 15.08.2021 (обновлено: 19:29 15.08.2021)
Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле
Власти Франции решили переместить посольство в кабульский аэропорт в связи с ситуацией в Афганистане
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости.
Власти Франции
решили переместить посольство на территорию аэропорта Кабула
в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране, говорится в коммюнике МИД страны.
"Столкнувшись с чрезвычайно быстрым ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане
, французские власти решили переместить свое посольство в аэропорт Кабула, который продолжает работу, чтобы приступить, в частности, к эвакуации наших соотечественников, которые еще остались бы в стране", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве напомнили, что операции по эвакуации граждан Франции продолжаются несколько недель, в том числе 16 июля для этого был организован специальный рейс.
Отмечается, что Франция намерена делать все возможное, чтобы продолжать защищать деятелей афганского гражданского общества, правозащитников и журналистов, которым грозит опасность.
"По поручению президента республики министерство обороны в ближайшие часы направит в Объединенные Арабские Эмираты военное подкрепление и авиацию, чтобы можно было начать первую эвакуацию в Абу-Даби", - сообщается в коммюнике.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия в воскресенье и покинул страну.