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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/aeroport-1745837217.html
Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле
Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле
РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T19:26
2021-08-15T19:29
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
афганистан
франция
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Добавлены подробностиПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Власти Франции решили переместить посольство на территорию аэропорта Кабула в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране, говорится в коммюнике МИД страны."Столкнувшись с чрезвычайно быстрым ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане, французские власти решили переместить свое посольство в аэропорт Кабула, который продолжает работу, чтобы приступить, в частности, к эвакуации наших соотечественников, которые еще остались бы в стране", - говорится в заявлении МИД.В ведомстве напомнили, что операции по эвакуации граждан Франции продолжаются несколько недель, в том числе 16 июля для этого был организован специальный рейс.Отмечается, что Франция намерена делать все возможное, чтобы продолжать защищать деятелей афганского гражданского общества, правозащитников и журналистов, которым грозит опасность."По поручению президента республики министерство обороны в ближайшие часы направит в Объединенные Арабские Эмираты военное подкрепление и авиацию, чтобы можно было начать первую эвакуацию в Абу-Даби", - сообщается в коммюнике.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия в воскресенье и покинул страну.
https://ria.ru/20210815/makron-1745835946.html
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831848.html
кабул (город)
афганистан
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кабул (город), афганистан, франция
19:26 15.08.2021 (обновлено: 19:29 15.08.2021)
 
Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле

Власти Франции решили переместить посольство в кабульский аэропорт в связи с ситуацией в Афганистане

© Flickr / pthreadМеждународный аэропорт Кабула "Хаджи Раваш"
Международный аэропорт Кабула Хаджи Раваш - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Flickr / pthread
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Добавлены подробности
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Власти Франции решили переместить посольство на территорию аэропорта Кабула в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране, говорится в коммюнике МИД страны.
"Столкнувшись с чрезвычайно быстрым ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане, французские власти решили переместить свое посольство в аэропорт Кабула, который продолжает работу, чтобы приступить, в частности, к эвакуации наших соотечественников, которые еще остались бы в стране", - говорится в заявлении МИД.
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Отмечается, что Франция намерена делать все возможное, чтобы продолжать защищать деятелей афганского гражданского общества, правозащитников и журналистов, которым грозит опасность.
"По поручению президента республики министерство обороны в ближайшие часы направит в Объединенные Арабские Эмираты военное подкрепление и авиацию, чтобы можно было начать первую эвакуацию в Абу-Даби", - сообщается в коммюнике.
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Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия в воскресенье и покинул страну.
 
Обострение ситуации в АфганистанеКабул (город)АфганистанФранция
 
 
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