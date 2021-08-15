https://ria.ru/20210815/aeroport-1745837217.html

Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле

Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021

Власти Франции решили переместить посольство в аэропорт в Кабуле

РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T19:26

2021-08-15T19:26

2021-08-15T19:29

обострение ситуации в афганистане

кабул (город)

афганистан

франция

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Добавлены подробностиПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Власти Франции решили переместить посольство на территорию аэропорта Кабула в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране, говорится в коммюнике МИД страны."Столкнувшись с чрезвычайно быстрым ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане, французские власти решили переместить свое посольство в аэропорт Кабула, который продолжает работу, чтобы приступить, в частности, к эвакуации наших соотечественников, которые еще остались бы в стране", - говорится в заявлении МИД.В ведомстве напомнили, что операции по эвакуации граждан Франции продолжаются несколько недель, в том числе 16 июля для этого был организован специальный рейс.Отмечается, что Франция намерена делать все возможное, чтобы продолжать защищать деятелей афганского гражданского общества, правозащитников и журналистов, которым грозит опасность."По поручению президента республики министерство обороны в ближайшие часы направит в Объединенные Арабские Эмираты военное подкрепление и авиацию, чтобы можно было начать первую эвакуацию в Абу-Даби", - сообщается в коммюнике.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия в воскресенье и покинул страну.

https://ria.ru/20210815/makron-1745835946.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831848.html

кабул (город)

афганистан

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город), афганистан, франция