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У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией - РИА Новости, 14.08.2021
У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
Потасовка между националистами, в частности представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:14
2021-08-14T14:31
в мире
киев
владимир зеленский
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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Потасовка между националистами, в частности представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией началась у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее акция националистов началась в центре украинской столицы. Периодически протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе". Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые "борются с патриотическим движением".Как сообщает корреспондент, митингующие пытаются прорваться к офису президента, участники акции бросают взрывпакеты в правоохранителей и распыляют газ.Офис охраняет много правоохранителей. Участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения.Полиция и националисты, которые прорываются к офису Зеленского, распыляют друг в друга газ, применяют дымовые шашки, взрывпакеты.Также участники митинга зажгли шины и бросают брусчатку в правоохранителей.На центральных улицах Киева, которые расположены неподалеку от офиса президента, дежурят много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками, стоят автомобили полиции и нацгвардии.
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в мире, киев, владимир зеленский
14:14 14.08.2021 (обновлено: 14:31 14.08.2021)
 
У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией

В Киеве у офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией

© РИА НовостиСтолкновения между полицией и националистами начались у офиса Зеленского в Киеве,
Столкновения между полицией и националистами начались у офиса Зеленского в Киеве, - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Потасовка между националистами, в частности представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией началась у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее акция националистов началась в центре украинской столицы. Периодически протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе". Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые "борются с патриотическим движением".
Как сообщает корреспондент, митингующие пытаются прорваться к офису президента, участники акции бросают взрывпакеты в правоохранителей и распыляют газ.
Офис охраняет много правоохранителей. Участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения.
Полиция и националисты, которые прорываются к офису Зеленского, распыляют друг в друга газ, применяют дымовые шашки, взрывпакеты.
Также участники митинга зажгли шины и бросают брусчатку в правоохранителей.
На центральных улицах Киева, которые расположены неподалеку от офиса президента, дежурят много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками, стоят автомобили полиции и нацгвардии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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