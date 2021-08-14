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Трутнев оценил ситуацию с лесными пожарами в Якутии
Трутнев оценил ситуацию с лесными пожарами в Якутии - РИА Новости, 14.08.2021
Трутнев оценил ситуацию с лесными пожарами в Якутии
Обстановка с лесными пожарами в Якутии сложная, полностью опасность не прошла, еще есть очаги пожаров близко к населенным пунктам, заявил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:47
2021-08-14T11:03
происшествия
юрий трутнев
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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БЯСЬ-КЮЕЛЬ (Якутия), 14 авг - РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами в Якутии сложная, полностью опасность не прошла, еще есть очаги пожаров близко к населенным пунктам, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Трутнев в субботу прибыл в Якутию, провел совещание по лесным пожарам, посетил село Бясь-Кюель Горного улуса."Сложная", - сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает лесопожарную обстановку в Якутии."Мы сейчас разговаривали, коллеги говорили, что полностью опасность не прошла, есть еще населенные пункты, близко к которым находятся очаги пожаров. В то же самое время ответ на вопрос, какая нужна помощь, такой, что сил и средств на сегодняшний день достаточно", - добавил он.
республика саха (якутия)
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происшествия, юрий трутнев, республика саха (якутия), природные пожары в россии
10:47 14.08.2021 (обновлено: 11:03 14.08.2021)
 
Трутнев оценил ситуацию с лесными пожарами в Якутии

Вице-премьер Трутнев назвал ситуацию с лесными пожарами в Якутии сложной

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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БЯСЬ-КЮЕЛЬ (Якутия), 14 авг - РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами в Якутии сложная, полностью опасность не прошла, еще есть очаги пожаров близко к населенным пунктам, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Трутнев в субботу прибыл в Якутию, провел совещание по лесным пожарам, посетил село Бясь-Кюель Горного улуса.
"Сложная", - сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает лесопожарную обстановку в Якутии.
"Мы сейчас разговаривали, коллеги говорили, что полностью опасность не прошла, есть еще населенные пункты, близко к которым находятся очаги пожаров. В то же самое время ответ на вопрос, какая нужна помощь, такой, что сил и средств на сегодняшний день достаточно", - добавил он.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
ПроисшествияЮрий ТрутневРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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