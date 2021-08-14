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Трутнев оценил ситуацию с лесными пожарами в Якутии

Трутнев оценил ситуацию с лесными пожарами в Якутии - РИА Новости, 14.08.2021

Трутнев оценил ситуацию с лесными пожарами в Якутии

Обстановка с лесными пожарами в Якутии сложная, полностью опасность не прошла, еще есть очаги пожаров близко к населенным пунктам, заявил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T10:47

2021-08-14T10:47

2021-08-14T11:03

происшествия

юрий трутнев

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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БЯСЬ-КЮЕЛЬ (Якутия), 14 авг - РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами в Якутии сложная, полностью опасность не прошла, еще есть очаги пожаров близко к населенным пунктам, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Трутнев в субботу прибыл в Якутию, провел совещание по лесным пожарам, посетил село Бясь-Кюель Горного улуса."Сложная", - сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает лесопожарную обстановку в Якутии."Мы сейчас разговаривали, коллеги говорили, что полностью опасность не прошла, есть еще населенные пункты, близко к которым находятся очаги пожаров. В то же самое время ответ на вопрос, какая нужна помощь, такой, что сил и средств на сегодняшний день достаточно", - добавил он.

республика саха (якутия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, юрий трутнев, республика саха (якутия), природные пожары в россии