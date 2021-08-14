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Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей

Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей - РИА Новости, 14.08.2021

Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей

Авиакомпания "Витязь-Аэро", вертолет которой 12 августа потерпел крушение на юге Камчатки, выплатит по миллиону рублей родственникам погибших, сообщил... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T13:37

2021-08-14T13:37

2021-08-14T13:37

происшествия

камчатский край

ми-8

владимир солодов

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Витязь-Аэро", вертолет которой 12 августа потерпел крушение на юге Камчатки, выплатит по миллиону рублей родственникам погибших, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Авиакомпанией принято решение, что дополнительно к двум миллионам рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по одному миллиону рублей. Родственники могут обращаться в авиакомпанию, как можно скорее эта работа будет проведена", - сказал губернатор.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки в четверг, 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Выжили восемь человек.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

камчатский край

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2021

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происшествия, камчатский край, ми-8, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае