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Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей - РИА Новости, 14.08.2021
Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
Авиакомпания "Витязь-Аэро", вертолет которой 12 августа потерпел крушение на юге Камчатки, выплатит по миллиону рублей родственникам погибших, сообщил... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T13:37
2021-08-14T13:37
происшествия
камчатский край
ми-8
владимир солодов
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Витязь-Аэро", вертолет которой 12 августа потерпел крушение на юге Камчатки, выплатит по миллиону рублей родственникам погибших, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Авиакомпанией принято решение, что дополнительно к двум миллионам рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по одному миллиону рублей. Родственники могут обращаться в авиакомпанию, как можно скорее эта работа будет проведена", - сказал губернатор.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки в четверг, 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Выжили восемь человек.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html
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происшествия, камчатский край, ми-8, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
13:37 14.08.2021
 
Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей

Авиакомпания "Витязь-Аэро" выплатит семьям погибших при падении Ми-8 на Камчатке по миллиону рублей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке
Вертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Витязь-Аэро", вертолет которой 12 августа потерпел крушение на юге Камчатки, выплатит по миллиону рублей родственникам погибших, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Авиакомпанией принято решение, что дополнительно к двум миллионам рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по одному миллиону рублей. Родственники могут обращаться в авиакомпанию, как можно скорее эта работа будет проведена", - сказал губернатор.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки в четверг, 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Выжили восемь человек.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 10:18
Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись
 
ПроисшествияКамчатский крайМи-8Владимир СолодовКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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