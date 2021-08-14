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Жители пострадавшего от лесного пожара села в Якутии получили выплаты

Жители пострадавшего от лесного пожара села в Якутии получили выплаты - РИА Новости, 14.08.2021

Жители пострадавшего от лесного пожара села в Якутии получили выплаты

Свыше 100 жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюль в Якутии получили по 30 тысяч рублей, сообщил журналистам глава Горного района Никита Андреев. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T07:45

2021-08-14T07:45

2021-08-14T07:45

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ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Свыше 100 жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюль в Якутии получили по 30 тысяч рублей, сообщил журналистам глава Горного района Никита Андреев.Сегодня в Бясь-Кюеле расчищают территорию микрорайона "Кэскил", где сгорели дома. Электричество подается от дизельной генераторной установки "Якутскэнерго". В скором времени будет восстановлено централизованное электроснабжение. Подача газа восстановлена.Как отметил Андреев, в селе пострадало 39 зданий, в том числе 26 индивидуальных жилых домов и 6 многоквартирных, где 15 квартир.По словам Андреева, с начала пожароопасного сезона на территории Горного района зарегистрировано 59 пожаров, из них 20 – в зоне контроля. Сегодня действуют 9 очагов, работы по тушению проводятся по 8 пожарам. Наиболее сложная обстановка в селах Орто-Сурт, Кептин, Ёрт, Бясь-Кюель и Керёлёх. Расстояние от лесных пожаров до населенных пунктов составляет примерно 6-7 километров.Свыше 100 военных, привлеченных на борьбу с лесными пожарами в Горном районе, дислоцированы вблизи села Бясь-Кюель. Всего в тушении участвуют порядка 900 человек, в том числе около 500 из мобилизованных местных жителей, задействовано 114 единиц техники.Ранее сообщалось о том, что в результате верхового пожара в селе Бясь-Кюель сгорело свыше 30 домов и 8 хозяйственных построек.

https://ria.ru/20210813/yakutiya-1745586412.html

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происшествия, якутск, якутскэнерго, россия, природные пожары в россии