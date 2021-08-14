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Жители пострадавшего от лесного пожара села в Якутии получили выплаты
Жители пострадавшего от лесного пожара села в Якутии получили выплаты - РИА Новости, 14.08.2021
Жители пострадавшего от лесного пожара села в Якутии получили выплаты
Свыше 100 жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюль в Якутии получили по 30 тысяч рублей, сообщил журналистам глава Горного района Никита Андреев. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T07:45
2021-08-14T07:45
2021-08-14T07:45
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ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Свыше 100 жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюль в Якутии получили по 30 тысяч рублей, сообщил журналистам глава Горного района Никита Андреев.Сегодня в Бясь-Кюеле расчищают территорию микрорайона "Кэскил", где сгорели дома. Электричество подается от дизельной генераторной установки "Якутскэнерго". В скором времени будет восстановлено централизованное электроснабжение. Подача газа восстановлена.Как отметил Андреев, в селе пострадало 39 зданий, в том числе 26 индивидуальных жилых домов и 6 многоквартирных, где 15 квартир.По словам Андреева, с начала пожароопасного сезона на территории Горного района зарегистрировано 59 пожаров, из них 20 – в зоне контроля. Сегодня действуют 9 очагов, работы по тушению проводятся по 8 пожарам. Наиболее сложная обстановка в селах Орто-Сурт, Кептин, Ёрт, Бясь-Кюель и Керёлёх. Расстояние от лесных пожаров до населенных пунктов составляет примерно 6-7 километров.Свыше 100 военных, привлеченных на борьбу с лесными пожарами в Горном районе, дислоцированы вблизи села Бясь-Кюель. Всего в тушении участвуют порядка 900 человек, в том числе около 500 из мобилизованных местных жителей, задействовано 114 единиц техники.Ранее сообщалось о том, что в результате верхового пожара в селе Бясь-Кюель сгорело свыше 30 домов и 8 хозяйственных построек.
https://ria.ru/20210813/yakutiya-1745586412.html
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происшествия, якутск, якутскэнерго, россия, природные пожары в россии
Жители пострадавшего от лесного пожара села в Якутии получили выплаты
Свыше ста жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюль в Якутии получили выплаты
ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости.
Свыше 100 жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюль в Якутии
получили по 30 тысяч рублей, сообщил журналистам глава Горного района Никита Андреев.
Сегодня в Бясь-Кюеле расчищают территорию микрорайона "Кэскил", где сгорели дома. Электричество подается от дизельной генераторной установки "Якутскэнерго
". В скором времени будет восстановлено централизованное электроснабжение. Подача газа восстановлена.
Как отметил Андреев, в селе пострадало 39 зданий, в том числе 26 индивидуальных жилых домов и 6 многоквартирных, где 15 квартир.
"Восьмого августа был подписано распоряжение главы республики о выдаче 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, семьям, которые потеряли жилые помещения. Эти выплаты уже доведены до получателей в полном объеме. Первоначальный список был 175 человек, они получили в полном объеме. Сейчас мы уточняемся по спискам, предварительно дополнительно 14 человек уточнились, это по итогам сверки с федеральной миграционной службой и по хозяйственной книге. По этому списку мы сейчас отрабатываем с министерством труда и комиссией", - рассказал глава района.
По словам Андреева, с начала пожароопасного сезона на территории Горного района зарегистрировано 59 пожаров, из них 20 – в зоне контроля. Сегодня действуют 9 очагов, работы по тушению проводятся по 8 пожарам. Наиболее сложная обстановка в селах Орто-Сурт, Кептин, Ёрт, Бясь-Кюель и Керёлёх. Расстояние от лесных пожаров до населенных пунктов составляет примерно 6-7 километров.
Свыше 100 военных, привлеченных на борьбу с лесными пожарами в Горном районе, дислоцированы вблизи села Бясь-Кюель. Всего в тушении участвуют порядка 900 человек, в том числе около 500 из мобилизованных местных жителей, задействовано 114 единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что в результате верхового пожара в селе Бясь-Кюель сгорело свыше 30 домов и 8 хозяйственных построек.