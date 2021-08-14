Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210814/vybory-1745756859.html
Дружинина и Охлобыстин стали доверенными лицами "эсеров" на выборах в ГД
Дружинина и Охлобыстин стали доверенными лицами "эсеров" на выборах в ГД - РИА Новости, 14.08.2021
Дружинина и Охлобыстин стали доверенными лицами "эсеров" на выборах в ГД
Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина и актер Иван Охлобыстин вошли в список доверенных лиц партии "Справедливая Россия - За правду" на... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T17:40
2021-08-14T17:46
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156079/96/1560799655_0:129:2048:1281_1920x0_80_0_0_7ddcb70224fee85b6d9a328687ed34be.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина и актер Иван Охлобыстин вошли в список доверенных лиц партии "Справедливая Россия - За правду" на выборах в Госдуму.Глава партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин в субботу вручили зарегистрированные Центризбиркомом РФ удостоверения присутствовавшим на церемонии доверенным лицам "Справедливой России - За правду", сообщает корреспондент РИА Новости.В список доверенных лиц партии из 75 человек вошли также заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, народные артисты РСФСР и РФ Зинаида Кириенко, Наталья Гвоздикова и Сергей Никоненко, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Мукасей, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, заслуженные артисты РФ Сергей Пускепалис и Владимир Конкин, писатель Юрий Поляков, генеральный директор торгового дома "Библио-Глобус" Борис Есенькин, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева и другие.Согласно закону о выборах депутатов Госдумы РФ, политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, вправе назначить доверенных лиц, которые имеют право выступать от имени партии при проведении агитационных мероприятий.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210529/vybory-1734744319.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156079/96/1560799655_0:57:2048:1593_1920x0_80_0_0_bf10f891ec5c7c230ed08aa0cb852ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"
17:40 14.08.2021 (обновлено: 17:46 14.08.2021)
 
Дружинина и Охлобыстин стали доверенными лицами "эсеров" на выборах в ГД

Кинорежиссер Дружинина и актер Охлобыстин стали доверенными лицами "эсеров" на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Светлана Дружинина на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Режиссер Светлана Дружинина на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина и актер Иван Охлобыстин вошли в список доверенных лиц партии "Справедливая Россия - За правду" на выборах в Госдуму.
Глава партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин в субботу вручили зарегистрированные Центризбиркомом РФ удостоверения присутствовавшим на церемонии доверенным лицам "Справедливой России - За правду", сообщает корреспондент РИА Новости.
Анатолий Вассерман на фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 16 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 18:19
Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия — За правду"
В список доверенных лиц партии из 75 человек вошли также заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, народные артисты РСФСР и РФ Зинаида Кириенко, Наталья Гвоздикова и Сергей Никоненко, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Мукасей, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, заслуженные артисты РФ Сергей Пускепалис и Владимир Конкин, писатель Юрий Поляков, генеральный директор торгового дома "Библио-Глобус" Борис Есенькин, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева и другие.
Согласно закону о выборах депутатов Госдумы РФ, политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, вправе назначить доверенных лиц, которые имеют право выступать от имени партии при проведении агитационных мероприятий.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
 
Госдума РФВыборы в Государственную думуРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43На Гаити произошло новое землетрясение
06:41При взрыве на юге Пакистана погибли тринадцать человек, сообщило СМИ
06:25На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8
06:21Экс-премьер Ливана призвал президента уйти в отставку после взрыва танкера
06:14Талибы взяли Джелалабад
06:11Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана
05:53"Роскосмос" исключил, что "дырку" в "Союзе МС-09" сверлили на Земле
05:38"Роскосмос" не стал обвинять астронавта в сверлении "дырки" в "Союзе"
05:35Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном
05:25Илон Маск рассказал, когда Starship будет готов к полету
05:19В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19
04:18При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек
04:04При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек
03:36В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
03:18В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19
03:15Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
03:08Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников
03:06"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США
02:56Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане
02:15Врач рассказала, как покупка привычных продуктов может ударить по кошельку
Лента новостейМолния