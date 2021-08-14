https://ria.ru/20210814/vybory-1745756859.html

Дружинина и Охлобыстин стали доверенными лицами "эсеров" на выборах в ГД

Дружинина и Охлобыстин стали доверенными лицами "эсеров" на выборах в ГД - РИА Новости, 14.08.2021

Дружинина и Охлобыстин стали доверенными лицами "эсеров" на выборах в ГД

Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина и актер Иван Охлобыстин вошли в список доверенных лиц партии "Справедливая Россия - За правду" на... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T17:40

2021-08-14T17:40

2021-08-14T17:46

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина и актер Иван Охлобыстин вошли в список доверенных лиц партии "Справедливая Россия - За правду" на выборах в Госдуму.Глава партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин в субботу вручили зарегистрированные Центризбиркомом РФ удостоверения присутствовавшим на церемонии доверенным лицам "Справедливой России - За правду", сообщает корреспондент РИА Новости.В список доверенных лиц партии из 75 человек вошли также заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, народные артисты РСФСР и РФ Зинаида Кириенко, Наталья Гвоздикова и Сергей Никоненко, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Мукасей, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, заслуженные артисты РФ Сергей Пускепалис и Владимир Конкин, писатель Юрий Поляков, генеральный директор торгового дома "Библио-Глобус" Борис Есенькин, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева и другие.Согласно закону о выборах депутатов Госдумы РФ, политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, вправе назначить доверенных лиц, которые имеют право выступать от имени партии при проведении агитационных мероприятий.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210529/vybory-1734744319.html

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госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"