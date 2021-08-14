17:40 14.08.2021 (обновлено: 17:46 14.08.2021)
Дружинина и Охлобыстин стали доверенными лицами "эсеров" на выборах в ГД
Кинорежиссер Дружинина и актер Охлобыстин стали доверенными лицами "эсеров" на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Светлана Дружинина на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина и актер Иван Охлобыстин вошли в список доверенных лиц партии "Справедливая Россия - За правду" на выборах в Госдуму.
Глава партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин в субботу вручили зарегистрированные Центризбиркомом РФ удостоверения присутствовавшим на церемонии доверенным лицам "Справедливой России - За правду", сообщает корреспондент РИА Новости.
В список доверенных лиц партии из 75 человек вошли также заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, народные артисты РСФСР и РФ Зинаида Кириенко, Наталья Гвоздикова и Сергей Никоненко, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Мукасей, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, заслуженные артисты РФ Сергей Пускепалис и Владимир Конкин, писатель Юрий Поляков, генеральный директор торгового дома "Библио-Глобус" Борис Есенькин, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева и другие.
Согласно закону о выборах депутатов Госдумы РФ, политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, вправе назначить доверенных лиц, которые имеют право выступать от имени партии при проведении агитационных мероприятий.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.