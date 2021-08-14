Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210814/vred-1745714607.html
Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах - РИА Новости, 14.08.2021
Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
Если ваш рацион сбалансирован, то есть вы потребляете столько калорий, сколько для вас необходимо, вы вполне можете позволить себе и кофе, и мороженое, и сало,... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T03:15
2021-08-14T03:26
общество
питание
еда
здоровье
гк медси
россия
елена маслова
анна кривошеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602049383_0:77:3229:1893_1920x0_80_0_0_8b55a94f252efb718482ddbcece3a2e9.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Если ваш рацион сбалансирован, то есть вы потребляете столько калорий, сколько для вас необходимо, вы вполне можете позволить себе и кофе, и мороженое, и сало, поскольку важен не один конкретный продукт, а рацион человека в целом, рассказывает агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Елена Маслова.Так, кофе является прекрасным источником антиоксидантов, а сливочное масло, а также сало содержат ряд жирорастворимых витаминов и их потребление в ограниченном количестве не станет катастрофой, уверена врач.Также, по словам врача-эндокринолога, диетолога Клинико-диагностического центра МЕДСИ (КДЦ) на Белорусской Анны Кривошеевой, даже мороженое содержит в себе элементы, которые могут принести вам пользу: например, кальций и фосфор.Не принесут вреда и правильно приготовленные макароны из твердых сортов муки, поскольку являются источником медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом. Также не стоит бояться попкорна без добавок, однако стоит помнить, что главное правило здорового питания — сбалансированность и отсутствие крайностей, подытожили эксперты.
https://rsport.ria.ru/20210809/pokhudenie-1745034102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602049383_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2abb77eaedc359708f1b80dec09442cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, питание, еда, здоровье, гк медси, россия, елена маслова, анна кривошеева
03:15 14.08.2021 (обновлено: 03:26 14.08.2021)
 

Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСало
Сало - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Если ваш рацион сбалансирован, то есть вы потребляете столько калорий, сколько для вас необходимо, вы вполне можете позволить себе и кофе, и мороженое, и сало, поскольку важен не один конкретный продукт, а рацион человека в целом, рассказывает агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Елена Маслова.
Так, кофе является прекрасным источником антиоксидантов, а сливочное масло, а также сало содержат ряд жирорастворимых витаминов и их потребление в ограниченном количестве не станет катастрофой, уверена врач.
Также, по словам врача-эндокринолога, диетолога Клинико-диагностического центра МЕДСИ (КДЦ) на Белорусской Анны Кривошеевой, даже мороженое содержит в себе элементы, которые могут принести вам пользу: например, кальций и фосфор.
Не принесут вреда и правильно приготовленные макароны из твердых сортов муки, поскольку являются источником медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом. Также не стоит бояться попкорна без добавок, однако стоит помнить, что главное правило здорового питания — сбалансированность и отсутствие крайностей, подытожили эксперты.
Ленивый человек со спортивным снаряжением дома - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 13:57ЗОЖ
Врач назвала лучший способ похудения без диет
 
ОбществоПитаниеЕдаЗдоровьеГК МЕДСИРоссияЕлена МасловаАнна Кривошеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах
15:00Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу
14:57Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
14:56Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
14:54Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
14:52Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
14:50Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
14:48Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
14:30Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
14:28Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
14:22Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России
14:16Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
14:14У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
14:06Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
14:04Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
14:03Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
14:02Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 44
13:43В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
13:37Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
13:27В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
Лента новостейМолния