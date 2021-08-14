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Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах - РИА Новости, 14.08.2021
Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
Если ваш рацион сбалансирован, то есть вы потребляете столько калорий, сколько для вас необходимо, вы вполне можете позволить себе и кофе, и мороженое, и сало,... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T03:15
2021-08-14T03:15
2021-08-14T03:26
общество
питание
еда
здоровье
гк медси
россия
елена маслова
анна кривошеева
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Если ваш рацион сбалансирован, то есть вы потребляете столько калорий, сколько для вас необходимо, вы вполне можете позволить себе и кофе, и мороженое, и сало, поскольку важен не один конкретный продукт, а рацион человека в целом, рассказывает агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Елена Маслова.Так, кофе является прекрасным источником антиоксидантов, а сливочное масло, а также сало содержат ряд жирорастворимых витаминов и их потребление в ограниченном количестве не станет катастрофой, уверена врач.Также, по словам врача-эндокринолога, диетолога Клинико-диагностического центра МЕДСИ (КДЦ) на Белорусской Анны Кривошеевой, даже мороженое содержит в себе элементы, которые могут принести вам пользу: например, кальций и фосфор.Не принесут вреда и правильно приготовленные макароны из твердых сортов муки, поскольку являются источником медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом. Также не стоит бояться попкорна без добавок, однако стоит помнить, что главное правило здорового питания — сбалансированность и отсутствие крайностей, подытожили эксперты.
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общество, питание, еда, здоровье, гк медси, россия, елена маслова, анна кривошеева
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Если ваш рацион сбалансирован, то есть вы потребляете столько калорий, сколько для вас необходимо, вы вполне можете позволить себе и кофе, и мороженое, и сало, поскольку важен не один конкретный продукт, а рацион человека в целом, рассказывает агентству "Прайм
" врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ
в Грохольском переулке Елена Маслова.
Так, кофе является прекрасным источником антиоксидантов, а сливочное масло, а также сало содержат ряд жирорастворимых витаминов и их потребление в ограниченном количестве не станет катастрофой, уверена врач.
Также, по словам врача-эндокринолога, диетолога Клинико-диагностического центра МЕДСИ (КДЦ) на Белорусской Анны Кривошеевой, даже мороженое содержит в себе элементы, которые могут принести вам пользу: например, кальций и фосфор.
Не принесут вреда и правильно приготовленные макароны из твердых сортов муки, поскольку являются источником медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом. Также не стоит бояться попкорна без добавок, однако стоит помнить, что главное правило здорового питания — сбалансированность и отсутствие крайностей, подытожили эксперты.