https://ria.ru/20210814/vred-1745714607.html

Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах

Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах - РИА Новости, 14.08.2021

Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах

Если ваш рацион сбалансирован, то есть вы потребляете столько калорий, сколько для вас необходимо, вы вполне можете позволить себе и кофе, и мороженое, и сало,... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T03:15

2021-08-14T03:15

2021-08-14T03:26

общество

питание

еда

здоровье

гк медси

россия

елена маслова

анна кривошеева

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Если ваш рацион сбалансирован, то есть вы потребляете столько калорий, сколько для вас необходимо, вы вполне можете позволить себе и кофе, и мороженое, и сало, поскольку важен не один конкретный продукт, а рацион человека в целом, рассказывает агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Елена Маслова.Так, кофе является прекрасным источником антиоксидантов, а сливочное масло, а также сало содержат ряд жирорастворимых витаминов и их потребление в ограниченном количестве не станет катастрофой, уверена врач.Также, по словам врача-эндокринолога, диетолога Клинико-диагностического центра МЕДСИ (КДЦ) на Белорусской Анны Кривошеевой, даже мороженое содержит в себе элементы, которые могут принести вам пользу: например, кальций и фосфор.Не принесут вреда и правильно приготовленные макароны из твердых сортов муки, поскольку являются источником медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом. Также не стоит бояться попкорна без добавок, однако стоит помнить, что главное правило здорового питания — сбалансированность и отсутствие крайностей, подытожили эксперты.

https://rsport.ria.ru/20210809/pokhudenie-1745034102.html

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2021

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общество, питание, еда, здоровье, гк медси, россия, елена маслова, анна кривошеева