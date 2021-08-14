https://ria.ru/20210814/vkusnyashki-1745733919.html

"Пиршество на кончике языка". Китаец назвал лучшую уличную еду в России

"Пиршество на кончике языка". Китаец назвал лучшую уличную еду в России - РИА Новости, 14.08.2021

"Пиршество на кончике языка". Китаец назвал лучшую уличную еду в России

Пользователь китайского портала WeChat перечислил самые вкусные виды уличной еды в России. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:54

2021-08-14T11:54

2021-08-14T15:07

в мире

казань

санкт-петербург

китай

тула

россия

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat перечислил самые вкусные виды уличной еды в России.Прежде всего он обратил внимание на шаурму, которая относится к блюдам стран Ближнего Востока, но пользуется большой популярностью в России. Он назвал идеальным сочетание лепешки, мяса и овощей с различными соусами.Китайский гурман не забыл и о блинах, отметив их нежный вкус и запах свежего молока.Несмотря на популярность в Китае, плов, по словам пользователя, также стоит попробовать во время поездки в Россию.Автор также посоветовал попробовать квас, который он назвал "славянским прохладительным напитком" с приятным кисловато-сладким вкусом. Он рекомендовал сочетать его с шашлыком, который едят в России круглый год.На десерт китаец предлагает российское мороженое, подчеркнув, что оно приятно тает во рту."Сладкоежкам обязательно стоит попробовать!" — написал он.При посещении Санкт-Петербурга пользователь призвал обратить внимание на пышки. По его мнению, сочетание сахарной пудры и аромата теста вызывает "пиршество на кончике языка".В Казани и Туле автор рекомендует полакомиться чак-чаком и пряниками.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210808/bloger-1744886788.html

https://ria.ru/20210711/sladosti-1740792915.html

казань

санкт-петербург

китай

тула

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казань, санкт-петербург, китай, тула, россия