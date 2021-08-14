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"Пиршество на кончике языка". Китаец назвал лучшую уличную еду в России
"Пиршество на кончике языка". Китаец назвал лучшую уличную еду в России - РИА Новости, 14.08.2021
"Пиршество на кончике языка". Китаец назвал лучшую уличную еду в России
Пользователь китайского портала WeChat перечислил самые вкусные виды уличной еды в России. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:54
2021-08-14T15:07
в мире
казань
санкт-петербург
китай
тула
россия
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat перечислил самые вкусные виды уличной еды в России.Прежде всего он обратил внимание на шаурму, которая относится к блюдам стран Ближнего Востока, но пользуется большой популярностью в России. Он назвал идеальным сочетание лепешки, мяса и овощей с различными соусами.Китайский гурман не забыл и о блинах, отметив их нежный вкус и запах свежего молока.Несмотря на популярность в Китае, плов, по словам пользователя, также стоит попробовать во время поездки в Россию.Автор также посоветовал попробовать квас, который он назвал "славянским прохладительным напитком" с приятным кисловато-сладким вкусом. Он рекомендовал сочетать его с шашлыком, который едят в России круглый год.На десерт китаец предлагает российское мороженое, подчеркнув, что оно приятно тает во рту."Сладкоежкам обязательно стоит попробовать!" — написал он.При посещении Санкт-Петербурга пользователь призвал обратить внимание на пышки. По его мнению, сочетание сахарной пудры и аромата теста вызывает "пиршество на кончике языка".В Казани и Туле автор рекомендует полакомиться чак-чаком и пряниками.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210808/bloger-1744886788.html
https://ria.ru/20210711/sladosti-1740792915.html
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в мире, казань, санкт-петербург, китай, тула, россия
11:54 14.08.2021 (обновлено: 15:07 14.08.2021)
 
"Пиршество на кончике языка". Китаец назвал лучшую уличную еду в России

Китайский пользователь WeChat перечислил самые вкусные виды уличной еды в России

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПриготовление шаурмы
Приготовление шаурмы - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat перечислил самые вкусные виды уличной еды в России.
Прежде всего он обратил внимание на шаурму, которая относится к блюдам стран Ближнего Востока, но пользуется большой популярностью в России. Он назвал идеальным сочетание лепешки, мяса и овощей с различными соусами.
Китайский гурман не забыл и о блинах, отметив их нежный вкус и запах свежего молока.
Несмотря на популярность в Китае, плов, по словам пользователя, также стоит попробовать во время поездки в Россию.
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Автор также посоветовал попробовать квас, который он назвал "славянским прохладительным напитком" с приятным кисловато-сладким вкусом. Он рекомендовал сочетать его с шашлыком, который едят в России круглый год.
На десерт китаец предлагает российское мороженое, подчеркнув, что оно приятно тает во рту.
"Сладкоежкам обязательно стоит попробовать!" — написал он.
При посещении Санкт-Петербурга пользователь призвал обратить внимание на пышки. По его мнению, сочетание сахарной пудры и аромата теста вызывает "пиршество на кончике языка".
В Казани и Туле автор рекомендует полакомиться чак-чаком и пряниками.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреКазаньСанкт-ПетербургКитайТулаРоссия
 
 
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