https://ria.ru/20210814/vilfand-1745776140.html

Вильфанд призвал улучшить систему прогнозов погоды

Вильфанд призвал улучшить систему прогнозов погоды - РИА Новости, 14.08.2021

Вильфанд призвал улучшить систему прогнозов погоды

Прогнозирование опасных погодных явлений, как и в целом погоды в краткосрочном и долгосрочном периодах, требует принятия государственной программы развития,... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T23:17

2021-08-14T23:17

2021-08-14T23:17

технологии

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Прогнозирование опасных погодных явлений, как и в целом погоды в краткосрочном и долгосрочном периодах, требует принятия государственной программы развития, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Все это важно (наблюдательная система, суперкомпьютер - ред.), но самое главное - чтобы специалисты, ученые, технологи использовали эти вещи и развивали эти системы, потому что сами по себе они не могут развиваться… Я имею в виду научную систему. Мы не можем использовать только спутниковую информацию. Комплекс "Арктика-М", радарные системы (на европейской территории их много, а на азиатской недостаток - ред.). Должна быть создана программа для развития прогностических систем разного масштаба", - сказал Вильфанд.По его словам, через два года морально устареет суперкомпьютер, научные эксперименты уже невозможно будет ставить. Вильфанд отметил также, что отдельные вводимые мощности и наблюдательные сети не решают проблему в целом, необходима отработка прогностических моделей."Росгидромет находится сейчас в топе мировых гидрометслужб, но мы можем вылететь, если не будет обновления", - сказал Вильфанд.По словам ученого, программа совершенствования прогнозов позволила бы улучшить прогнозы по опасным погодным явлениями, а также создавать модели для предсказания характеристик сезонов года.

https://ria.ru/20210814/vilfand-1745773430.html

россия

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технологии, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, россия