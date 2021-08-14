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Вильфанд призвал улучшить систему прогнозов погоды
Вильфанд призвал улучшить систему прогнозов погоды - РИА Новости, 14.08.2021
Вильфанд призвал улучшить систему прогнозов погоды
Прогнозирование опасных погодных явлений, как и в целом погоды в краткосрочном и долгосрочном периодах, требует принятия государственной программы развития,... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T23:17
2021-08-14T23:17
технологии
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Прогнозирование опасных погодных явлений, как и в целом погоды в краткосрочном и долгосрочном периодах, требует принятия государственной программы развития, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Все это важно (наблюдательная система, суперкомпьютер - ред.), но самое главное - чтобы специалисты, ученые, технологи использовали эти вещи и развивали эти системы, потому что сами по себе они не могут развиваться… Я имею в виду научную систему. Мы не можем использовать только спутниковую информацию. Комплекс "Арктика-М", радарные системы (на европейской территории их много, а на азиатской недостаток - ред.). Должна быть создана программа для развития прогностических систем разного масштаба", - сказал Вильфанд.По его словам, через два года морально устареет суперкомпьютер, научные эксперименты уже невозможно будет ставить. Вильфанд отметил также, что отдельные вводимые мощности и наблюдательные сети не решают проблему в целом, необходима отработка прогностических моделей."Росгидромет находится сейчас в топе мировых гидрометслужб, но мы можем вылететь, если не будет обновления", - сказал Вильфанд.По словам ученого, программа совершенствования прогнозов позволила бы улучшить прогнозы по опасным погодным явлениями, а также создавать модели для предсказания характеристик сезонов года.
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технологии, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, россия
23:17 14.08.2021
 
Вильфанд призвал улучшить систему прогнозов погоды

Вильфанд заявил, что России нужна госпрограмма по совершенствованию системы прогнозов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Прогнозирование опасных погодных явлений, как и в целом погоды в краткосрочном и долгосрочном периодах, требует принятия государственной программы развития, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Все это важно (наблюдательная система, суперкомпьютер - ред.), но самое главное - чтобы специалисты, ученые, технологи использовали эти вещи и развивали эти системы, потому что сами по себе они не могут развиваться… Я имею в виду научную систему. Мы не можем использовать только спутниковую информацию. Комплекс "Арктика-М", радарные системы (на европейской территории их много, а на азиатской недостаток - ред.). Должна быть создана программа для развития прогностических систем разного масштаба", - сказал Вильфанд.
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По его словам, через два года морально устареет суперкомпьютер, научные эксперименты уже невозможно будет ставить. Вильфанд отметил также, что отдельные вводимые мощности и наблюдательные сети не решают проблему в целом, необходима отработка прогностических моделей.
"Росгидромет находится сейчас в топе мировых гидрометслужб, но мы можем вылететь, если не будет обновления", - сказал Вильфанд.
По словам ученого, программа совершенствования прогнозов позволила бы улучшить прогнозы по опасным погодным явлениями, а также создавать модели для предсказания характеристик сезонов года.
 
ТехнологииФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман ВильфандРоссия
 
 
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