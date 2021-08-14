Вильфанд рассказал, каким городам угрожают наводнения
Вильфанд рассказал, что города у подножья гор страдают от непогоды из-за сложного рельефа
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Города, расположенные в низовьях горных рек, более других страдают от опасных погодных явлений, прогнозирование же таких ситуаций для горной местности связано с наибольшими сложностями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Наиболее сложно предсказываются опасные явления, связанные с взрывной конвекцией, которая приводит к очень активным осадкам и очень сильным ветрам. Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек <...>, к подтоплению населенных пунктов, к проблемам в низовьях этих рек, в приморских городах. Анапа, Геленджик, Сочи и города Крыма - они испытывают на себе максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений", - сказал Вильфанд.
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Он пояснил, что сложность прогнозов в горах - помимо перечисленных районов, также и на Кавказе - связана со сложным рельефом и большим количеством рек. По словам синоптика, в последние дни целый ряд опасных погодных явлений обрушился на юг России и все они были предсказаны специалистами Росгидромета как минимум за сутки.
"Очень много самых разных событий происходит. Засушливые события, которые приводят к пожарам, или, наоборот, сильнейшие осадки, которые тоже негативно влияют. <…> Но все эти опасные события были предсказаны. В некоторых случаях за двое суток, где-то за сутки", - сказал Вильфанд.