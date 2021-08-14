https://ria.ru/20210814/vertolet-1745734082.html

На Камчатке подняли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8

На Камчатке подняли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8 - РИА Новости, 14.08.2021

На Камчатке подняли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8

На Камчатке подняли из озера тела трех погибших при крушении вертолета Ми-8, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:54

2021-08-14T11:54

2021-08-14T12:45

происшествия

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Камчатке подняли из озера тела трех погибших при крушении вертолета Ми-8, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.В операции участвовали водолазы, применялись глубоководные аппараты.Об обнаружении тел трех погибших рассказал ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, один из них — пилот.Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.

https://ria.ru/20210814/vertolet-1745728344.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае