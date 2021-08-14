https://ria.ru/20210814/vertolet-1745734082.html
На Камчатке подняли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8
На Камчатке подняли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8 - РИА Новости, 14.08.2021
На Камчатке подняли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8
На Камчатке подняли из озера тела трех погибших при крушении вертолета Ми-8, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:54
2021-08-14T11:54
2021-08-14T12:45
происшествия
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Камчатке подняли из озера тела трех погибших при крушении вертолета Ми-8, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.В операции участвовали водолазы, применялись глубоководные аппараты.Об обнаружении тел трех погибших рассказал ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, один из них — пилот.Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.
https://ria.ru/20210814/vertolet-1745728344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
11:54 14.08.2021 (обновлено: 12:45 14.08.2021)
На Камчатке подняли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8
Спасатели подняли на поверхность тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке