https://ria.ru/20210814/vertolet-1745728344.html
Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео
Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео - РИА Новости, 14.08.2021
Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео
Появилось видео c места операции по поиску вертолета, упавшего в Курильское озеро на Камчатке. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:36
2021-08-14T10:36
2021-08-14T11:17
происшествия
камчатский край
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
новости - туризм
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Появилось видео c места операции по поиску вертолета, упавшего в Курильское озеро на Камчатке.На кадрах можно видеть, как специалисты исследуют дно озера с помощью глубоководных дронов. На их мониторах заметны обломки разбившегося Ми-8.Вертолет упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы. Поиски погибших продолжаются — пока рядом с затонувшим вертолетом удалось найти тела трех человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html
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Поиск обломков МИ-8 после крушения на Камчатке
Специалисты Минобороны, МЧС и сотрудники Кроноцкого заповедника продолжают поиски после крушения Ми-8 на Камчатке.
Они обследуют дно Курильского озера с помощью глубоководных дронов. Также просчитываются варианты, как лучше вытащить вертолет на сушу.
2021-08-14T10:36
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происшествия, камчатский край, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм
10:36 14.08.2021 (обновлено: 11:17 14.08.2021)
Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео
Появились кадры обломков вертолета, разбившегося на Камчатке