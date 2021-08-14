https://ria.ru/20210814/vertolet-1745728344.html

Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео

Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео - РИА Новости, 14.08.2021

Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео

Появилось видео c места операции по поиску вертолета, упавшего в Курильское озеро на Камчатке. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T10:36

2021-08-14T10:36

2021-08-14T11:17

происшествия

камчатский край

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

новости - туризм

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Появилось видео c места операции по поиску вертолета, упавшего в Курильское озеро на Камчатке.На кадрах можно видеть, как специалисты исследуют дно озера с помощью глубоководных дронов. На их мониторах заметны обломки разбившегося Ми-8.Вертолет упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы. Поиски погибших продолжаются — пока рядом с затонувшим вертолетом удалось найти тела трех человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

камчатский край

россия

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2021

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Поиск обломков МИ-8 после крушения на Камчатке Специалисты Минобороны, МЧС и сотрудники Кроноцкого заповедника продолжают поиски после крушения Ми-8 на Камчатке. Они обследуют дно Курильского озера с помощью глубоководных дронов. Также просчитываются варианты, как лучше вытащить вертолет на сушу. 2021-08-14T10:36 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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