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Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео
Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео - РИА Новости, 14.08.2021
Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео
Появилось видео c места операции по поиску вертолета, упавшего в Курильское озеро на Камчатке. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:36
2021-08-14T11:17
происшествия
камчатский край
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
новости - туризм
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Появилось видео c места операции по поиску вертолета, упавшего в Курильское озеро на Камчатке.На кадрах можно видеть, как специалисты исследуют дно озера с помощью глубоководных дронов. На их мониторах заметны обломки разбившегося Ми-8.Вертолет упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы. Поиски погибших продолжаются — пока рядом с затонувшим вертолетом удалось найти тела трех человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html
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РИА Новости
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353
60
Поиск обломков МИ-8 после крушения на Камчатке
Специалисты Минобороны, МЧС и сотрудники Кроноцкого заповедника продолжают поиски после крушения Ми-8 на Камчатке. Они обследуют дно Курильского озера с помощью глубоководных дронов. Также просчитываются варианты, как лучше вытащить вертолет на сушу.
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происшествия, камчатский край, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм
10:36 14.08.2021 (обновлено: 11:17 14.08.2021)
 
Обломки вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, показали на видео

Появились кадры обломков вертолета, разбившегося на Камчатке

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Появилось видео c места операции по поиску вертолета, упавшего в Курильское озеро на Камчатке.
На кадрах можно видеть, как специалисты исследуют дно озера с помощью глубоководных дронов. На их мониторах заметны обломки разбившегося Ми-8.
Вертолет упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.
Поиски погибших продолжаются — пока рядом с затонувшим вертолетом удалось найти тела трех человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 10:18
Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись
 
ПроисшествияКамчатский крайМи-8РоссияКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском краеНовости - Туризм
 
 
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