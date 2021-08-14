https://ria.ru/20210814/uspenskiy-1745684972.html

У православных начинается Успенский пост

У православных начинается Успенский пост - РИА Новости, 14.08.2021

У православных начинается Успенский пост

В Православной церкви 14 августа начинается один из четырех многодневных постов – Успенский, который продлится по 27 августа. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T00:02

2021-08-14T00:02

2021-08-14T00:02

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религиозные праздники

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Православной церкви 14 августа начинается один из четырех многодневных постов – Успенский, который продлится по 27 августа. Пост приурочен к важному событию христианской истории – Успению Пресвятой Богородицы.Согласно церковному преданию, 28 августа Дева Мария окончила свой земной путь. Ее похоронили апостолы, а во время погребения в Гефсиманский сад явился Христос и забрал душу Девы Марии в Рай. В Писании об этом событии не сказано. Но верующие знают о нем из церковного предания, поскольку событие для Церкви очень важное. Цель поста – подготовка к переживанию значимого в жизни Церкви события. Так, христиане стремятся быть "достойными праздника" завершения земной жизни Богородицы.Из четырех многодневных постов Успенский был установлен позже других. Дело в том, что ранняя Церковь долгое время обсуждала более важные вопросы вероучения. Споры велись преимущественно о Боге и его триединстве. Поэтому далеко не сразу получилось выработать определенную форму почитания Богородицы.Начало и сроки поста неизменны каждый год – он начинается 14 августа и длится две недели. Первый день верующие еще называют Медовым Спасом. Поскольку к этому времени начинался активный сбор меда и люди приносили его в храмы для освящения.Несмотря на короткий срок, по строгости Успенский пост не уступает Великому. Во дни говения верующие должны полностью воздерживаться от пищи животного происхождения. Только в один день верующим разрешается употреблять в пишу рыбу. 19 августа – в праздник Преображения Господня, который в народе известен как Яблочный Спас. В остальные же дни рацион должен состоять из растительных продуктов: овощей, фруктов, различных круп. В зависимости от дня недели, существуют различные ограничения в меню.В понедельник, среду и пятницу устав предписывает сухоядение. В эти дни можно употреблять только пищу растительного происхождения, которая не была термически обработана: свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты. Во вторник и четверг допускается вареная пища без растительного масла. По субботам и воскресеньям можно готовить блюда с растительным маслом. Также в эти дни разрешается употребление вина в небольших количествах.Священники ободряют верующих: строгие предписания компенсируются в России началом сбора урожая. Многие люди могут легко заменить мясо и рыбу тем, что выросло на огороде. Духовенство также призывает помнить, что пост – это не только воздержание от определенной пищи. Это еще и время серьезного духовного развития. Во время говения верующие должны уделять больше времени посещению храма и участию в богослужениях.

https://ria.ru/20190828/1557964127.html

https://ria.ru/20210812/uspenskiy-1745328885.html

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россия, религиозные праздники