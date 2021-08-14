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Религия
https://ria.ru/20210814/uspenskiy-1745684972.html
У православных начинается Успенский пост
У православных начинается Успенский пост - РИА Новости, 14.08.2021
У православных начинается Успенский пост
В Православной церкви 14 августа начинается один из четырех многодневных постов – Успенский, который продлится по 27 августа. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T00:02
2021-08-14T00:02
религия
россия
религиозные праздники
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Православной церкви 14 августа начинается один из четырех многодневных постов – Успенский, который продлится по 27 августа. Пост приурочен к важному событию христианской истории – Успению Пресвятой Богородицы.Согласно церковному преданию, 28 августа Дева Мария окончила свой земной путь. Ее похоронили апостолы, а во время погребения в Гефсиманский сад явился Христос и забрал душу Девы Марии в Рай. В Писании об этом событии не сказано. Но верующие знают о нем из церковного предания, поскольку событие для Церкви очень важное. Цель поста – подготовка к переживанию значимого в жизни Церкви события. Так, христиане стремятся быть "достойными праздника" завершения земной жизни Богородицы.Из четырех многодневных постов Успенский был установлен позже других. Дело в том, что ранняя Церковь долгое время обсуждала более важные вопросы вероучения. Споры велись преимущественно о Боге и его триединстве. Поэтому далеко не сразу получилось выработать определенную форму почитания Богородицы.Начало и сроки поста неизменны каждый год – он начинается 14 августа и длится две недели. Первый день верующие еще называют Медовым Спасом. Поскольку к этому времени начинался активный сбор меда и люди приносили его в храмы для освящения.Несмотря на короткий срок, по строгости Успенский пост не уступает Великому. Во дни говения верующие должны полностью воздерживаться от пищи животного происхождения. Только в один день верующим разрешается употреблять в пишу рыбу. 19 августа – в праздник Преображения Господня, который в народе известен как Яблочный Спас. В остальные же дни рацион должен состоять из растительных продуктов: овощей, фруктов, различных круп. В зависимости от дня недели, существуют различные ограничения в меню.В понедельник, среду и пятницу устав предписывает сухоядение. В эти дни можно употреблять только пищу растительного происхождения, которая не была термически обработана: свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты. Во вторник и четверг допускается вареная пища без растительного масла. По субботам и воскресеньям можно готовить блюда с растительным маслом. Также в эти дни разрешается употребление вина в небольших количествах.Священники ободряют верующих: строгие предписания компенсируются в России началом сбора урожая. Многие люди могут легко заменить мясо и рыбу тем, что выросло на огороде. Духовенство также призывает помнить, что пост – это не только воздержание от определенной пищи. Это еще и время серьезного духовного развития. Во время говения верующие должны уделять больше времени посещению храма и участию в богослужениях.
https://ria.ru/20190828/1557964127.html
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россия, религиозные праздники
00:02 14.08.2021
 

У православных начинается Успенский пост

© Игорь Павлович Лобанов / Перейти в фотобанкИкона "Успение"
Икона Успение
© Игорь Павлович Лобанов
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Православной церкви 14 августа начинается один из четырех многодневных постов – Успенский, который продлится по 27 августа.
Пост приурочен к важному событию христианской истории – Успению Пресвятой Богородицы.
Согласно церковному преданию, 28 августа Дева Мария окончила свой земной путь. Ее похоронили апостолы, а во время погребения в Гефсиманский сад явился Христос и забрал душу Девы Марии в Рай. В Писании об этом событии не сказано. Но верующие знают о нем из церковного предания, поскольку событие для Церкви очень важное. Цель поста – подготовка к переживанию значимого в жизни Церкви события. Так, христиане стремятся быть "достойными праздника" завершения земной жизни Богородицы.
Из четырех многодневных постов Успенский был установлен позже других. Дело в том, что ранняя Церковь долгое время обсуждала более важные вопросы вероучения. Споры велись преимущественно о Боге и его триединстве. Поэтому далеко не сразу получилось выработать определенную форму почитания Богородицы.
Начало и сроки поста неизменны каждый год – он начинается 14 августа и длится две недели. Первый день верующие еще называют Медовым Спасом. Поскольку к этому времени начинался активный сбор меда и люди приносили его в храмы для освящения.
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28 августа 2019, 08:00Религия
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Несмотря на короткий срок, по строгости Успенский пост не уступает Великому. Во дни говения верующие должны полностью воздерживаться от пищи животного происхождения. Только в один день верующим разрешается употреблять в пишу рыбу. 19 августа – в праздник Преображения Господня, который в народе известен как Яблочный Спас. В остальные же дни рацион должен состоять из растительных продуктов: овощей, фруктов, различных круп. В зависимости от дня недели, существуют различные ограничения в меню.
В понедельник, среду и пятницу устав предписывает сухоядение. В эти дни можно употреблять только пищу растительного происхождения, которая не была термически обработана: свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты. Во вторник и четверг допускается вареная пища без растительного масла. По субботам и воскресеньям можно готовить блюда с растительным маслом. Также в эти дни разрешается употребление вина в небольших количествах.
Священники ободряют верующих: строгие предписания компенсируются в России началом сбора урожая. Многие люди могут легко заменить мясо и рыбу тем, что выросло на огороде. Духовенство также призывает помнить, что пост – это не только воздержание от определенной пищи. Это еще и время серьезного духовного развития. Во время говения верующие должны уделять больше времени посещению храма и участию в богослужениях.
Икона Успение Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 07:00Религия
Рыба, крупы и овощи: что можно и нельзя в Успенский пост — 2021
 
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