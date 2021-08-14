https://ria.ru/20210814/usluga-1745762699.html

Россиянин отсудил у автосалона полмиллиона рублей из-за "пустой услуги"

Россиянин отсудил у автосалона полмиллиона рублей из-за "пустой услуги" - РИА Новости, 14.08.2021

Россиянин отсудил у автосалона полмиллиона рублей из-за "пустой услуги"

Житель Свердловской области смог отсудить у автосалона почти полмиллиона рублей за навязанную услугу, рассказал в беседе с местным порталом KU66 помогавший... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T19:10

2021-08-14T19:10

2021-08-14T19:19

происшествия

свердловская область

авто

кредиты

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Житель Свердловской области смог отсудить у автосалона почти полмиллиона рублей за навязанную услугу, рассказал в беседе с местным порталом KU66 помогавший мужчине юрист.Отмечается, что дополнительная опция обошлась покупателю в 160 тысяч рублей."Она фактически оказалась пустой и ненужной для потребителя", — добавил адвокат.По его словам, автосалон не отреагировал на претензии клиента и россиянин решил обратиться в суд. В итоге в его пользу взыскали почти полмиллиона рублей.Юрист предупредил, что навязывание "дополнительных" услуг тем, кто покупает машину в кредит, — не редкость. Он призвал внимательно изучать документы и остерегаться неизвестных предложений от автосалона.В компании, продавшей пострадавшему машину, эту ситуацию пока не комментировали.

https://ria.ru/20200823/mersedes-1576198181.html

https://ria.ru/20210312/magazin-1601015919.html

свердловская область

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2021

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происшествия, свердловская область, авто, кредиты