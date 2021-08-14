https://ria.ru/20210814/usluga-1745762699.html
Россиянин отсудил у автосалона полмиллиона рублей из-за "пустой услуги"
Россиянин отсудил у автосалона полмиллиона рублей из-за "пустой услуги" - РИА Новости, 14.08.2021
Россиянин отсудил у автосалона полмиллиона рублей из-за "пустой услуги"
Житель Свердловской области смог отсудить у автосалона почти полмиллиона рублей за навязанную услугу, рассказал в беседе с местным порталом KU66 помогавший... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T19:10
2021-08-14T19:10
2021-08-14T19:19
происшествия
свердловская область
авто
кредиты
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Житель Свердловской области смог отсудить у автосалона почти полмиллиона рублей за навязанную услугу, рассказал в беседе с местным порталом KU66 помогавший мужчине юрист.Отмечается, что дополнительная опция обошлась покупателю в 160 тысяч рублей."Она фактически оказалась пустой и ненужной для потребителя", — добавил адвокат.По его словам, автосалон не отреагировал на претензии клиента и россиянин решил обратиться в суд. В итоге в его пользу взыскали почти полмиллиона рублей.Юрист предупредил, что навязывание "дополнительных" услуг тем, кто покупает машину в кредит, — не редкость. Он призвал внимательно изучать документы и остерегаться неизвестных предложений от автосалона.В компании, продавшей пострадавшему машину, эту ситуацию пока не комментировали.
https://ria.ru/20200823/mersedes-1576198181.html
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происшествия, свердловская область, авто, кредиты
19:10 14.08.2021 (обновлено: 19:19 14.08.2021)
Россиянин отсудил у автосалона полмиллиона рублей из-за "пустой услуги"
Житель Свердловской области отсудил у автосалона полмиллиона рублей за навязанную услугу
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Житель Свердловской области
смог отсудить у автосалона почти полмиллиона рублей за навязанную услугу, рассказал в беседе с местным порталом KU66
помогавший мужчине юрист.
Отмечается, что дополнительная опция обошлась покупателю в 160 тысяч рублей.
"Она фактически оказалась пустой и ненужной для потребителя", — добавил адвокат.
По его словам, автосалон не отреагировал на претензии клиента и россиянин решил обратиться в суд. В итоге в его пользу взыскали почти полмиллиона рублей.
Юрист предупредил, что навязывание "дополнительных" услуг тем, кто покупает машину в кредит, — не редкость. Он призвал внимательно изучать документы и остерегаться неизвестных предложений от автосалона.
В компании, продавшей пострадавшему машину, эту ситуацию пока не комментировали.