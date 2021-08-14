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У офиса Зеленского националисты устроили потасовку с полицией
У офиса Зеленского националисты устроили потасовку с полицией - РИА Новости, 14.08.2021
У офиса Зеленского националисты устроили потасовку с полицией
В Киеве националисты устроили потасовку с полицией около офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:16
2021-08-14T15:06
украина
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КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. В Киеве националисты устроили потасовку с полицией около офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил корреспондент РИА Новости.Участники акции, большинство из которых поддерживают партию "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против членов которого в России расследуется уголовное дело), скандировали националистические лозунги и выражали недовольство властями.Они выступили "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе" и потребовали, чтобы силовики прекратили "борьбу с патриотическим движением".Митингующие попытались прорваться к офису президента, которое находится под усиленной охраной, начали бросать в полицию взрывпакеты и распылять газ.Также участники митинга зажгли шины, в ход пошли и куски брусчатки.На центральных улицах Киева дежурят много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками, стоят автомобили нацгвардии.Некоторое время спустя обстановка стабилизировалась, сообщил корреспондент РИА Новости. Националисты отошли от полиции, их митинг продолжился, но протестующие продолжают выкрикивать оскорбления в адрес властей и силовиков.Как написал в фейсбуке официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко, манифестанты сами спровоцировали столкновения, так как отказались пройти проверку на запрещенные предметы перед тем, как приблизиться к зданию президентского офиса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/kiev-1739074590.html
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Дымовые шашки и взрывпакеты: столкновения у офиса Зеленского
Начались столкновения между полицией и националистами у офиса Зеленского в Киеве. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты
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украина
14:16 14.08.2021 (обновлено: 15:06 14.08.2021)
 

У офиса Зеленского националисты устроили потасовку с полицией

Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. В Киеве националисты устроили потасовку с полицией около офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил корреспондент РИА Новости.
Участники акции, большинство из которых поддерживают партию "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против членов которого в России расследуется уголовное дело), скандировали националистические лозунги и выражали недовольство властями.
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Они выступили "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе" и потребовали, чтобы силовики прекратили "борьбу с патриотическим движением".
Митингующие попытались прорваться к офису президента, которое находится под усиленной охраной, начали бросать в полицию взрывпакеты и распылять газ.
Также участники митинга зажгли шины, в ход пошли и куски брусчатки.
На центральных улицах Киева дежурят много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками, стоят автомобили нацгвардии.
Некоторое время спустя обстановка стабилизировалась, сообщил корреспондент РИА Новости. Националисты отошли от полиции, их митинг продолжился, но протестующие продолжают выкрикивать оскорбления в адрес властей и силовиков.
Как написал в фейсбуке официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко, манифестанты сами спровоцировали столкновения, так как отказались пройти проверку на запрещенные предметы перед тем, как приблизиться к зданию президентского офиса.
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