https://ria.ru/20210814/ukraina-1745740614.html

У офиса Зеленского националисты устроили потасовку с полицией

У офиса Зеленского националисты устроили потасовку с полицией - РИА Новости, 14.08.2021

У офиса Зеленского националисты устроили потасовку с полицией

В Киеве националисты устроили потасовку с полицией около офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T14:16

2021-08-14T14:16

2021-08-14T15:06

украина

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КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. В Киеве националисты устроили потасовку с полицией около офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил корреспондент РИА Новости.Участники акции, большинство из которых поддерживают партию "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против членов которого в России расследуется уголовное дело), скандировали националистические лозунги и выражали недовольство властями.Они выступили "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе" и потребовали, чтобы силовики прекратили "борьбу с патриотическим движением".Митингующие попытались прорваться к офису президента, которое находится под усиленной охраной, начали бросать в полицию взрывпакеты и распылять газ.Также участники митинга зажгли шины, в ход пошли и куски брусчатки.На центральных улицах Киева дежурят много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками, стоят автомобили нацгвардии.Некоторое время спустя обстановка стабилизировалась, сообщил корреспондент РИА Новости. Националисты отошли от полиции, их митинг продолжился, но протестующие продолжают выкрикивать оскорбления в адрес властей и силовиков.Как написал в фейсбуке официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко, манифестанты сами спровоцировали столкновения, так как отказались пройти проверку на запрещенные предметы перед тем, как приблизиться к зданию президентского офиса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/kiev-1739074590.html

https://ria.ru/20210804/natsionalisty-1744395829.html

украина

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Дымовые шашки и взрывпакеты: столкновения у офиса Зеленского Начались столкновения между полицией и националистами у офиса Зеленского в Киеве. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты 2021-08-14T14:16 true PT0M24S

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