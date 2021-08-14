https://ria.ru/20210814/ukraina-1745719318.html

"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны

"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны - РИА Новости, 14.08.2021

"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны

Экс-депутат Рады Елена Бондаренко в эфире телеканала "Наш" назвала отказ от нейтрального статуса условием прекращения существования Украины. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T06:39

2021-08-14T06:39

2021-08-14T11:03

в мире

украина

киев

нато

верховная рада украины

елена бондаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_178:459:3003:2048_1920x0_80_0_0_69839c6fb47a61e45ddc3ec1c7668f09.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Экс-депутат Рады Елена Бондаренко в эфире телеканала "Наш" назвала отказ от нейтрального статуса условием прекращения существования Украины.Политик подчеркнула, что сейчас Киев предпринимает серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса Украины. В частности, экс-депутат напомнила о желании властей сделать страну членом НАТО. Бондаренко заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к тому, что страну "порвут по тем швам, по которым сшивали".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20210725/potok-1742706009.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, нато, верховная рада украины, елена бондаренко