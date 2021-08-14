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"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны - РИА Новости, 14.08.2021
"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
Экс-депутат Рады Елена Бондаренко в эфире телеканала "Наш" назвала отказ от нейтрального статуса условием прекращения существования Украины. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T06:39
2021-08-14T11:03
в мире
украина
киев
нато
верховная рада украины
елена бондаренко
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Экс-депутат Рады Елена Бондаренко в эфире телеканала "Наш" назвала отказ от нейтрального статуса условием прекращения существования Украины.Политик подчеркнула, что сейчас Киев предпринимает серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса Украины. В частности, экс-депутат напомнила о желании властей сделать страну членом НАТО. Бондаренко заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к тому, что страну "порвут по тем швам, по которым сшивали".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.
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в мире, украина, киев, нато, верховная рада украины, елена бондаренко
06:39 14.08.2021 (обновлено: 11:03 14.08.2021)
 
"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны

Экс-депутат Рады Бондаренко: Украина прекратит существование, если откажется от нейтрального статуса

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Экс-депутат Рады Елена Бондаренко в эфире телеканала "Наш" назвала отказ от нейтрального статуса условием прекращения существования Украины.
"Наше государство возникло только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса. <…> Как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса – нашей страны не будет. Это гарантия нашего существования", — сказала Бондаренко.
Политик подчеркнула, что сейчас Киев предпринимает серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса Украины. В частности, экс-депутат напомнила о желании властей сделать страну членом НАТО. Бондаренко заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к тому, что страну "порвут по тем швам, по которым сшивали".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.
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В миреУкраинаКиевНАТОВерховная Рада УкраиныЕлена Бондаренко
 
 
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