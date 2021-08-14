https://ria.ru/20210814/turtsiya-1745749814.html

Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет

Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет - РИА Новости, 14.08.2021

Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет

В крушении российского пожарного самолета Бе-200 в Турции никто из экипажа не выжил, сообщает российское Минобороны. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T16:05

2021-08-14T16:05

2021-08-14T18:48

турция

в мире

бе-200

крушение бе-200 в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745748527_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9b116fbeb1c234b9baadc0586d65ec5e.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В крушении российского пожарного самолета Бе-200 в Турции никто из экипажа не выжил, сообщает российское Минобороны.По данным ведомства, Бе-200 разбился при заходе на посадку в районе города Адана. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших очаги пожаров.Как передает Sputnik Турция, самолет участвовал в тушении пожаров в районе Кахраманмараша. Связь с ним пропала вскоре после начала тушения — после забора воды самолет не смог набрать нужную высоту и врезался в скалы.На место трагедии направилась комиссия Минобороны, а также сотрудники российского посольства.Свои соболезнования родным военнослужащих, находившихся на борту, направил Владимир Путин. Он подчеркнул, что они "совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей". Погибшие в сложнейших условиях до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг, добавил президент.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил в Twitter соболезнования на русском языке.Губернатор Кахраманмараша Омер Фарук Джошкун рассказал, что пожар, в тушении которого принимал участие разбившийся самолет, начался после того, как в лесной массив ударила молния. По его словам, потушить его удалось благодаря действиям как с земли, так и с воздуха. Джошкун уточнил, что самолет упал в долине Кысык. Туда отправили несколько поисково-спасательных отрядов, но в этом районе сложный рельеф и нет дорог. На помощь спасателям вылетели турецкий вертолет с авиабазы Инджирлик и самолет из Коньи.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место крушения российского пожарного самолета в Турции В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200. На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна. 2021-08-14T16:05 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, видео, в мире, бе-200, крушение бе-200 в турции