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Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет
Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет - РИА Новости, 14.08.2021
Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет
В крушении российского пожарного самолета Бе-200 в Турции никто из экипажа не выжил, сообщает российское Минобороны. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T16:05
2021-08-14T18:48
турция
в мире
бе-200
крушение бе-200 в турции
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В крушении российского пожарного самолета Бе-200 в Турции никто из экипажа не выжил, сообщает российское Минобороны.По данным ведомства, Бе-200 разбился при заходе на посадку в районе города Адана. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших очаги пожаров.Как передает Sputnik Турция, самолет участвовал в тушении пожаров в районе Кахраманмараша. Связь с ним пропала вскоре после начала тушения — после забора воды самолет не смог набрать нужную высоту и врезался в скалы.На место трагедии направилась комиссия Минобороны, а также сотрудники российского посольства.Свои соболезнования родным военнослужащих, находившихся на борту, направил Владимир Путин. Он подчеркнул, что они "совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей". Погибшие в сложнейших условиях до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг, добавил президент.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил в Twitter соболезнования на русском языке.Губернатор Кахраманмараша Омер Фарук Джошкун рассказал, что пожар, в тушении которого принимал участие разбившийся самолет, начался после того, как в лесной массив ударила молния. По его словам, потушить его удалось благодаря действиям как с земли, так и с воздуха. Джошкун уточнил, что самолет упал в долине Кысык. Туда отправили несколько поисково-спасательных отрядов, но в этом районе сложный рельеф и нет дорог. На помощь спасателям вылетели турецкий вертолет с авиабазы Инджирлик и самолет из Коньи.
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РИА Новости
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4.7
96
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Место крушения российского пожарного самолета в Турции
В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200. На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна.
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турция, видео, в мире, бе-200, крушение бе-200 в турции
Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В крушении российского пожарного самолета Бе-200 в Турции никто из экипажа не выжил, сообщает российское Минобороны.
2021-08-14T16:05
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PT0M59S
16:05 14.08.2021 (обновлено: 18:48 14.08.2021)
 
Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет

При крушении российского пожарного самолета никто из экипажа не выжил

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В крушении российского пожарного самолета Бе-200 в Турции никто из экипажа не выжил, сообщает российское Минобороны.
По данным ведомства, Бе-200 разбился при заходе на посадку в районе города Адана. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших очаги пожаров.
Как передает Sputnik Турция, самолет участвовал в тушении пожаров в районе Кахраманмараша. Связь с ним пропала вскоре после начала тушения — после забора воды самолет не смог набрать нужную высоту и врезался в скалы.
На место трагедии направилась комиссия Минобороны, а также сотрудники российского посольства.
Свои соболезнования родным военнослужащих, находившихся на борту, направил Владимир Путин. Он подчеркнул, что они "совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей". Погибшие в сложнейших условиях до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг, добавил президент.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил в Twitter соболезнования на русском языке.
Губернатор Кахраманмараша Омер Фарук Джошкун рассказал, что пожар, в тушении которого принимал участие разбившийся самолет, начался после того, как в лесной массив ударила молния. По его словам, потушить его удалось благодаря действиям как с земли, так и с воздуха.
Джошкун уточнил, что самолет упал в долине Кысык. Туда отправили несколько поисково-спасательных отрядов, но в этом районе сложный рельеф и нет дорог.
На помощь спасателям вылетели турецкий вертолет с авиабазы Инджирлик и самолет из Коньи.
 
ТурцияВ миреБе-200Крушение Бе-200 в Турции
 
 
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