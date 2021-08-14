https://ria.ru/20210814/tsunami-1745756513.html

На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения

На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения - РИА Новости, 14.08.2021

На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения

Угроза цунами после землетрясения у берегов Гаити снята, сообщает центр предупреждения о цунами США (NWS). РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T17:34

2021-08-14T17:34

2021-08-14T17:34

в мире

происшествия

сша

гаити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745754222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c0509aa27b3042d0a3cc2033c696476.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения у берегов Гаити снята, сообщает центр предупреждения о цунами США (NWS)."Угрозы цунами в связи с этим землетрясением больше нет", - говорится в заявлении NWS.Ранее в субботу сообщалось, что у берегов Гаити зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, была объявлена угроза цунами.

сша

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, сша, гаити