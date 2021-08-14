Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210814/tsunami-1745756513.html
На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения
На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения - РИА Новости, 14.08.2021
На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения
Угроза цунами после землетрясения у берегов Гаити снята, сообщает центр предупреждения о цунами США (NWS). РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T17:34
2021-08-14T17:34
в мире
происшествия
сша
гаити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745754222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c0509aa27b3042d0a3cc2033c696476.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения у берегов Гаити снята, сообщает центр предупреждения о цунами США (NWS)."Угрозы цунами в связи с этим землетрясением больше нет", - говорится в заявлении NWS.Ранее в субботу сообщалось, что у берегов Гаити зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, была объявлена угроза цунами.
сша
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745754222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7053802457caf314f4be19fcefefe2c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, сша, гаити
17:34 14.08.2021
 
На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения

NWS снял угрозу цунами на Гаити после землетрясения магнитудой 7,2

© AP Photo / Dieu Nalio CheryЗемлетрясение на Гаити
Землетрясение на Гаити - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения у берегов Гаити снята, сообщает центр предупреждения о цунами США (NWS).
"Угрозы цунами в связи с этим землетрясением больше нет", - говорится в заявлении NWS.
Ранее в субботу сообщалось, что у берегов Гаити зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, была объявлена угроза цунами.
 
В миреПроисшествияСШАГаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43На Гаити произошло новое землетрясение
06:41При взрыве на юге Пакистана погибли тринадцать человек, сообщило СМИ
06:25На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8
06:21Экс-премьер Ливана призвал президента уйти в отставку после взрыва танкера
06:14Талибы взяли Джелалабад
06:11Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана
05:53"Роскосмос" исключил, что "дырку" в "Союзе МС-09" сверлили на Земле
05:38"Роскосмос" не стал обвинять астронавта в сверлении "дырки" в "Союзе"
05:35Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном
05:25Илон Маск рассказал, когда Starship будет готов к полету
05:19В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19
04:18При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек
04:04При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек
03:36В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
03:18В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19
03:15Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
03:08Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников
03:06"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США
02:56Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане
02:15Врач рассказала, как покупка привычных продуктов может ударить по кошельку
Лента новостейМолния