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На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения
На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения - РИА Новости, 14.08.2021
На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения
Угроза цунами после землетрясения у берегов Гаити снята, сообщает центр предупреждения о цунами США (NWS). РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T17:34
2021-08-14T17:34
2021-08-14T17:34
в мире
происшествия
сша
гаити
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения у берегов Гаити снята, сообщает центр предупреждения о цунами США (NWS)."Угрозы цунами в связи с этим землетрясением больше нет", - говорится в заявлении NWS.Ранее в субботу сообщалось, что у берегов Гаити зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, была объявлена угроза цунами.
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РИА Новости
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в мире, происшествия, сша, гаити
На Гаити сняли угрозу цунами после сильного землетрясения
NWS снял угрозу цунами на Гаити после землетрясения магнитудой 7,2