https://ria.ru/20210814/tsunami-1745752423.html
У побережья Гаити объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
У побережья Гаити объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2 - РИА Новости, 14.08.2021
У побережья Гаити объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS). РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T16:40
2021-08-14T16:40
2021-08-14T17:45
в мире
сша
гаити
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS)."Землетрясение... магнитудой 7,2 произошло в регионе Гаити... На основе имеющихся данных... прогнозируем опасные волны цунами", - говорится в заявлении NWS.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7.
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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы
В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения.
2021-08-14T16:40
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в мире, сша, гаити
16:40 14.08.2021 (обновлено: 17:45 14.08.2021)
У побережья Гаити объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, объявлена угроза цунами