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У побережья Гаити объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2

У побережья Гаити объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2 - РИА Новости, 14.08.2021

У побережья Гаити объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2

Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS). РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T16:40

2021-08-14T16:40

2021-08-14T17:45

в мире

сша

гаити

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS)."Землетрясение... магнитудой 7,2 произошло в регионе Гаити... На основе имеющихся данных... прогнозируем опасные волны цунами", - говорится в заявлении NWS.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7.

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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения. 2021-08-14T16:40 true PT1M14S

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