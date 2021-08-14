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Японцы назвали российский танк Т-90М монстром
Японцы назвали российский танк Т-90М монстром - РИА Новости, 14.08.2021
Японцы назвали российский танк Т-90М монстром
Читатели японского портала Yahoo News Japan восхитились российским танком Т-90М "Прорыв" и назвали его "настоящим монстром". РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T17:11
2021-08-14T19:15
в мире
безопасность
япония
т-90м
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan восхитились российским танком Т-90М "Прорыв" и назвали его "настоящим монстром".Автор статьи рассказал о модернизации машины и признал, что танк "вызывает горячий интерес во всем мире".В комментариях пользователи обсудили российскую разработку и порассуждали о превосходстве Т-90М над другими боевыми машинами."Да, это действительно монстр", — отметил читатель портала."Это вполне эффективная и опасная машина. Она стала итогом целой цепи модернизаций &lt;…&gt;. Нам в Японии, морской островной державе, нечего и думать о таких танках", — добавили в комментариях."Большое преимущество Т-90М — это наличие у него системы армейского интернета, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами. &lt;…&gt; Насколько я знаю, у западных танков пока такой системы нет", — задумался пользователь."Русские — довольно рациональный народ. Берут одну какую-то базовую хорошо зарекомендовавшую себя модель или образец вооружений и доводят до совершенства, последовательно модернизируя его", — отметил читатель."Проводимая русскими глубокая модернизация своего танкового парка вполне оправданна. Сколько бы мы ни уповали на дроны, для окончательного прорыва последних оборонительных рубежей противника и его уничтожения без ударной силы танков не обойтись", — напомнили в комментариях.Танк Т-90М разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Производитель подчеркивает, что это самая совершенная машина в семействе Т-90. Отмечается, что танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210204/abramsy-1595713321.html
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в мире, безопасность, япония, т-90м, россия
17:11 14.08.2021 (обновлено: 19:15 14.08.2021)
 
Японцы назвали российский танк Т-90М монстром

Японские читатели Yahoo News назвали российский танк Т-90М эффективной и опасной машиной

© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкТанк Т-90М
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Павел Герасимов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan восхитились российским танком Т-90М "Прорыв" и назвали его "настоящим монстром".
Автор статьи рассказал о модернизации машины и признал, что танк "вызывает горячий интерес во всем мире".
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В комментариях пользователи обсудили российскую разработку и порассуждали о превосходстве Т-90М над другими боевыми машинами.
"Да, это действительно монстр", — отметил читатель портала.
"Это вполне эффективная и опасная машина. Она стала итогом целой цепи модернизаций <…>. Нам в Японии, морской островной державе, нечего и думать о таких танках", — добавили в комментариях.
"Большое преимущество Т-90М — это наличие у него системы армейского интернета, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами. <…> Насколько я знаю, у западных танков пока такой системы нет", — задумался пользователь.
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"Русские — довольно рациональный народ. Берут одну какую-то базовую хорошо зарекомендовавшую себя модель или образец вооружений и доводят до совершенства, последовательно модернизируя его", — отметил читатель.
"Проводимая русскими глубокая модернизация своего танкового парка вполне оправданна. Сколько бы мы ни уповали на дроны, для окончательного прорыва последних оборонительных рубежей противника и его уничтожения без ударной силы танков не обойтись", — напомнили в комментариях.
Танк Т-90М разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Производитель подчеркивает, что это самая совершенная машина в семействе Т-90. Отмечается, что танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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