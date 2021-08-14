https://ria.ru/20210814/tank-1745753742.html

Японцы назвали российский танк Т-90М монстром

Японцы назвали российский танк Т-90М монстром - РИА Новости, 14.08.2021

Японцы назвали российский танк Т-90М монстром

Читатели японского портала Yahoo News Japan восхитились российским танком Т-90М "Прорыв" и назвали его "настоящим монстром". РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T17:11

2021-08-14T17:11

2021-08-14T19:15

в мире

безопасность

япония

т-90м

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153322/59/1533225995_150:0:3791:2048_1920x0_80_0_0_3e62ed8efc167e1890090528666d4703.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan восхитились российским танком Т-90М "Прорыв" и назвали его "настоящим монстром".Автор статьи рассказал о модернизации машины и признал, что танк "вызывает горячий интерес во всем мире".В комментариях пользователи обсудили российскую разработку и порассуждали о превосходстве Т-90М над другими боевыми машинами."Да, это действительно монстр", — отметил читатель портала."Это вполне эффективная и опасная машина. Она стала итогом целой цепи модернизаций <…>. Нам в Японии, морской островной державе, нечего и думать о таких танках", — добавили в комментариях."Большое преимущество Т-90М — это наличие у него системы армейского интернета, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами. <…> Насколько я знаю, у западных танков пока такой системы нет", — задумался пользователь."Русские — довольно рациональный народ. Берут одну какую-то базовую хорошо зарекомендовавшую себя модель или образец вооружений и доводят до совершенства, последовательно модернизируя его", — отметил читатель."Проводимая русскими глубокая модернизация своего танкового парка вполне оправданна. Сколько бы мы ни уповали на дроны, для окончательного прорыва последних оборонительных рубежей противника и его уничтожения без ударной силы танков не обойтись", — напомнили в комментариях.Танк Т-90М разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Производитель подчеркивает, что это самая совершенная машина в семействе Т-90. Отмечается, что танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210204/abramsy-1595713321.html

https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html

https://ria.ru/20200729/1575136158.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, япония, т-90м, россия