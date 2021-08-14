21:11 14.08.2021 (обновлено: 22:49 14.08.2021)
"Неприятный сюрприз". В Раде объяснили, зачем Меркель едет на Украину
Депутат Рады Андрей Николаенко: Ангела Меркель вмешается в конфликт Зеленского и Кличко
© REUTERS / Stefanie LoosПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами в Берлине
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Во время визита на Украину Ангела Меркель, среди прочего, будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко, заявил украинский депутат Андрей Николаенко в эфире телеканала "Украина 24".
Как утверждал ранее Кличко, у него нет конфликта с Зеленским, однако, по его словам, периодически у них возникают обострения в отношениях. По данным СМИ, в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с должностью мэра. При этом у окружения Кличко прошли ряд обысков. Мэр Киева считает, что давление исходит от офиса президента.
"Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны", — сказал Николаенко, ссылаясь на неназванные источники.
По мнению политика, заинтересованность во внутриполитических делах Киева со стороны канцлера Германии будет означать, что обостренные отношения между Кличко и Зеленским рассматриваются Западом не как экономическое обстоятельство, но как политическое преследование.
Обсуждение этой темы на встрече Зеленского и Меркель станет сигналом, что происходящее с Кличко следует прекратить, подчеркнул Николаенко.
Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22 августа.