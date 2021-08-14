https://ria.ru/20210814/syurpriz-1745768555.html

"Неприятный сюрприз". В Раде объяснили, зачем Меркель едет на Украину

"Неприятный сюрприз". В Раде объяснили, зачем Меркель едет на Украину - РИА Новости, 14.08.2021

"Неприятный сюрприз". В Раде объяснили, зачем Меркель едет на Украину

Во время визита на Украину Ангела Меркель, среди прочего, будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T21:11

2021-08-14T21:11

2021-08-14T22:49

в мире

украина

германия

владимир зеленский

виталий кличко

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Во время визита на Украину Ангела Меркель, среди прочего, будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко, заявил украинский депутат Андрей Николаенко в эфире телеканала "Украина 24".Как утверждал ранее Кличко, у него нет конфликта с Зеленским, однако, по его словам, периодически у них возникают обострения в отношениях. По данным СМИ, в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с должностью мэра. При этом у окружения Кличко прошли ряд обысков. Мэр Киева считает, что давление исходит от офиса президента."Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны", — сказал Николаенко, ссылаясь на неназванные источники.По мнению политика, заинтересованность во внутриполитических делах Киева со стороны канцлера Германии будет означать, что обостренные отношения между Кличко и Зеленским рассматриваются Западом не как экономическое обстоятельство, но как политическое преследование.Обсуждение этой темы на встрече Зеленского и Меркель станет сигналом, что происходящее с Кличко следует прекратить, подчеркнул Николаенко.Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22 августа.

https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html

https://ria.ru/20210712/proval-1740988285.html

украина

германия

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в мире, украина, германия, владимир зеленский, виталий кличко