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"Есть первые жертвы". Что кроется за новой западной субкультурой
"Есть первые жертвы". Что кроется за новой западной субкультурой - РИА Новости, 14.08.2021
"Есть первые жертвы". Что кроется за новой западной субкультурой
Черный пилюльщик и Терминатор — так называл себя 23-летний Джейк Дэвидсон из английского города Плимут, расстрелявший пять человек. На канале в ютьюбе он часто... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T08:00
2021-08-14T08:01
общество
калифорния
youtube
reddit
убийство
англия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Черный пилюльщик и Терминатор — так называл себя 23-летний Джейк Дэвидсон из английского города Плимут, расстрелявший пять человек. На канале в ютьюбе он часто жаловался, что никак не может найти девушку, а также сбросить лишний вес. Джейк участвовал в движении Blackpill, где считают, что успех у противоположного пола определяется генетикой. Много ли последователей у этой субкультуры — в материале РИА Новости.Стрелок из ПлимутаОдетый во все черное, 12 августа около шести вечера Джейк Дэвидсон ворвался в соседский дом. Там он открыл стрельбу — погибли хозяйка и ее дочь.Затем вышел на улицу и продолжил стрелять по случайным прохожим — смертельно ранил двух мужчин и женщину. А после этого покончил жизнь самоубийством.Известно о стрелке немного: работал помощником крановщика, вел канал в ютьюбе и называл себя "инцелом" (сокр. от английского involuntary celibacy — "невольное воздержание").Джейк говорил подписчикам, что никак не может привлечь внимания девушек, рассказывал о безуспешных попытках сбросить лишний вес. Придерживался философии Blackpill ("черная пилюля"), основанной на вере в то, что успех у противоположного пола определяется генетикой при рождении.Как пишет издание The Telegraph, за несколько недель до стрельбы Джейк в видеороликах жаловался, что "жизнь победила его". Называл себя Терминатором: "Он почти дошел до полного отказа системы, но все еще пытался выполнить миссию". А в самой последней опубликованной записи заявил: "У меня все в тупике".Следователи сейчас выясняют, откуда Дэвидсон взял оружие, оборот которого в стране под строгим контролем.Инцидент в Плимуте называют первым массовым убийством в Великобритании с применением огнестрельного оружия за последние 11 лет. Одна из последних трагедий произошла летом 2010-го в графстве Камбрия. Тогда 52-летний таксист Деррик Берд убил 12 человек и ранил десятерых, после чего свел счеты с жизнью. По словам знакомых, он был спокойным и уравновешенным человеком. Причиной его поступка могла стать семейная ссора из-за завещания.Новое движениеСубкультура "инцелов" сформировалась в начале 2010-х в западных странах. Первое упоминание термина Blackpill появилось в Сети в одном из антифеминистских блогов. Название — отсылка к культовой голливудской картине "Матрица", где перед главным героем стоял выбор: принять красную таблетку и увидеть настоящую реальность или же проглотить синюю, оставив все как есть. Для некоторых Blackpill, можно сказать, — альтернатива обеим пилюлям.Площадкой для обсуждений темы Blackpill стал известный сайт Reddit. Последователи движения считают, что достичь успеха у противоположного пола можно лишь за счет красивой внешности, высокого роста, толстого кошелька и социального статуса. Иначе завести отношения невозможно.Внутренние качества мужчин — на втором плане. "Инцелы" уверены: женщины вообще не способны любить. Для достижения собственных целей они постоянно изображают жертв. А мужчины для них — лишь источник обогащения.Так, один из сторонников Blackpill с ником Paragon писал: "Только массовая бедность решит проблемы взаимоотношений". По его мнению, это единственный механизм, который привяжет женщину к мужчине.Он утверждал, что раньше жил в канадском Онтарио и испытывал большие проблемы в общении с противоположным полом. Как только переехал на Филиппины — менее экономически развитую страну, — якобы без труда нашел супругу.Женоненавистник из КалифорнииВ ранге "святых" у последователей движения — 22-летний женоненавистник Эллиот Роджер, который в мае 2014-го в Айла-Висте (Калифорния) убил шестерых человек, ранил 14 и покончил с собой. Перед атакой выложил в Сеть видео, где сообщал, что никогда не встречался с девушками: "Это несправедливо. Я же великолепен!"Во всех жизненных неудачах он винил не только женщин, но и молодых людей, которые заняли его место. Перед бойней Эллиот заявил, что "мстит всему человечеству".Врач-психиатр Алексей Бобков в комментарии РИА Новости обращает внимание: сегодняшние реалии таковы, что и женщины, и мужчины выбирают партнера, чтобы удовлетворить какую-либо из сфер жизни.По его словам, в случае со стрелком из Плимута речь идет о так называемом расширенном суициде: когда после убийств человек сводит счеты с жизнью. У тех, кто решается на такое, обычно более серьезные проблемы, чем просто поиски второй половины.Эксперт указывает: движения типа Blackpill, как правило, объединяют людей в сложной жизненной ситуации. И не обязательно их трудности связаны именно с темой взаимоотношений.
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общество, калифорния, youtube, reddit, убийство, англия
08:00 14.08.2021 (обновлено: 08:01 14.08.2021)
 

"Есть первые жертвы". Что кроется за новой западной субкультурой

© AFP 2021 / Niklas Halle'nСотрудник полиции на месте стрельбы в Плимуте, Великобритания
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Плимуте, Великобритания - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© AFP 2021 / Niklas Halle'n
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Черный пилюльщик и Терминатор — так называл себя 23-летний Джейк Дэвидсон из английского города Плимут, расстрелявший пять человек. На канале в ютьюбе он часто жаловался, что никак не может найти девушку, а также сбросить лишний вес. Джейк участвовал в движении Blackpill, где считают, что успех у противоположного пола определяется генетикой. Много ли последователей у этой субкультуры — в материале РИА Новости.

Стрелок из Плимута

Одетый во все черное, 12 августа около шести вечера Джейк Дэвидсон ворвался в соседский дом. Там он открыл стрельбу — погибли хозяйка и ее дочь.
Затем вышел на улицу и продолжил стрелять по случайным прохожим — смертельно ранил двух мужчин и женщину. А после этого покончил жизнь самоубийством.
Известно о стрелке немного: работал помощником крановщика, вел канал в ютьюбе и называл себя "инцелом" (сокр. от английского involuntary celibacy — "невольное воздержание").
Джейк говорил подписчикам, что никак не может привлечь внимания девушек, рассказывал о безуспешных попытках сбросить лишний вес. Придерживался философии Blackpill ("черная пилюля"), основанной на вере в то, что успех у противоположного пола определяется генетикой при рождении.
Как пишет издание The Telegraph, за несколько недель до стрельбы Джейк в видеороликах жаловался, что "жизнь победила его". Называл себя Терминатором: "Он почти дошел до полного отказа системы, но все еще пытался выполнить миссию". А в самой последней опубликованной записи заявил: "У меня все в тупике".
Следователи сейчас выясняют, откуда Дэвидсон взял оружие, оборот которого в стране под строгим контролем.
© AFP 2021 / Niklas Halle'nПолиция на месте стрельбы в Плимуте, Великобритания
Полиция на месте стрельбы в Плимуте, Великобритания
1 из 2
Полиция на месте стрельбы в Плимуте, Великобритания
© AFP 2021 / Niklas Halle'n
© AFP 2021 / Niklas Halle'nМесто стрельбы в Плимуте, Великобритания
Место стрельбы в Плимуте, Великобритания
2 из 2
Место стрельбы в Плимуте, Великобритания
© AFP 2021 / Niklas Halle'n
1 из 2
Полиция на месте стрельбы в Плимуте, Великобритания
© AFP 2021 / Niklas Halle'n
2 из 2
Место стрельбы в Плимуте, Великобритания
© AFP 2021 / Niklas Halle'n
Инцидент в Плимуте называют первым массовым убийством в Великобритании с применением огнестрельного оружия за последние 11 лет. Одна из последних трагедий произошла летом 2010-го в графстве Камбрия. Тогда 52-летний таксист Деррик Берд убил 12 человек и ранил десятерых, после чего свел счеты с жизнью. По словам знакомых, он был спокойным и уравновешенным человеком. Причиной его поступка могла стать семейная ссора из-за завещания.

Новое движение

Субкультура "инцелов" сформировалась в начале 2010-х в западных странах. Первое упоминание термина Blackpill появилось в Сети в одном из антифеминистских блогов. Название — отсылка к культовой голливудской картине "Матрица", где перед главным героем стоял выбор: принять красную таблетку и увидеть настоящую реальность или же проглотить синюю, оставив все как есть. Для некоторых Blackpill, можно сказать, — альтернатива обеим пилюлям.
Площадкой для обсуждений темы Blackpill стал известный сайт Reddit. Последователи движения считают, что достичь успеха у противоположного пола можно лишь за счет красивой внешности, высокого роста, толстого кошелька и социального статуса. Иначе завести отношения невозможно.
Внутренние качества мужчин — на втором плане. "Инцелы" уверены: женщины вообще не способны любить. Для достижения собственных целей они постоянно изображают жертв. А мужчины для них — лишь источник обогащения.
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Так, один из сторонников Blackpill с ником Paragon писал: "Только массовая бедность решит проблемы взаимоотношений". По его мнению, это единственный механизм, который привяжет женщину к мужчине.
Он утверждал, что раньше жил в канадском Онтарио и испытывал большие проблемы в общении с противоположным полом. Как только переехал на Филиппины — менее экономически развитую страну, — якобы без труда нашел супругу.

Женоненавистник из Калифорнии

В ранге "святых" у последователей движения — 22-летний женоненавистник Эллиот Роджер, который в мае 2014-го в Айла-Висте (Калифорния) убил шестерых человек, ранил 14 и покончил с собой. Перед атакой выложил в Сеть видео, где сообщал, что никогда не встречался с девушками: "Это несправедливо. Я же великолепен!"
© AP Photo / Jae C. HongДоска с портретом Эллиота Роджера и оружием, которое он использовал во время массового убийства в Айла-Висте, Калифорния
Доска с портретом Эллиота Роджера и оружием, которое он использовал во время массового убийства в Айла-Висте, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Доска с портретом Эллиота Роджера и оружием, которое он использовал во время массового убийства в Айла-Висте, Калифорния
Во всех жизненных неудачах он винил не только женщин, но и молодых людей, которые заняли его место. Перед бойней Эллиот заявил, что "мстит всему человечеству".
Врач-психиатр Алексей Бобков в комментарии РИА Новости обращает внимание: сегодняшние реалии таковы, что и женщины, и мужчины выбирают партнера, чтобы удовлетворить какую-либо из сфер жизни.

"Например, только материальную или только сексуальную. Демонтаж семейных ценностей — вот что сейчас происходит на Западе. Раньше считали, что вдвоем существовать лучше: вместе строить дом, воспитывать детей, да и в целом выживать. Теперь все иначе. Утверждают, что и прокормить только себя легче, и карьеру проще построить в одиночку, — объясняет Бобков. — Что касается "генетической лотереи", то это не более чем домыслы".

По его словам, в случае со стрелком из Плимута речь идет о так называемом расширенном суициде: когда после убийств человек сводит счеты с жизнью. У тех, кто решается на такое, обычно более серьезные проблемы, чем просто поиски второй половины.
Эксперт указывает: движения типа Blackpill, как правило, объединяют людей в сложной жизненной ситуации. И не обязательно их трудности связаны именно с темой взаимоотношений.
 
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