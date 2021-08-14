https://ria.ru/20210814/sovet-1745727433.html

Зеленскому дали "главный" совет перед визитом в США

Зеленскому дали "главный" совет перед визитом в США - РИА Новости, 14.08.2021

Зеленскому дали "главный" совет перед визитом в США

Владимир Зеленский должен объяснить Джо Байдену, почему Украина представляет важность для Америки. С таким заявлением в эфире "24 канала" выступил бывший посол... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T10:21

2021-08-14T10:21

2021-08-14T10:56

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

валерий чалый

северный поток — 2

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский должен объяснить Джо Байдену, почему Украина представляет важность для Америки. С таким заявлением в эфире "24 канала" выступил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.По мнению дипломата, разговор "на повышенных тонах" в Вашингтоне не поможет. Вместо этого он посоветовал подготовить специальную презентацию, где будут представлены достижения Украины и ее позиция по ситуации в регионе.Он также призвал Зеленского воспользоваться возможностью личной встречи с американским лидером, чтобы произвести нужное впечатление.Ранее во фракции украинской партии "Слуга народа" заявили, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет проходить на "повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".Визит президента Украины в США должен состояться в конце августа. Планируется, что во время встречи с Джо Байденом будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

https://ria.ru/20210813/vizit-1745591730.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, валерий чалый, северный поток — 2