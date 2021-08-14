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Зеленскому дали "главный" совет перед визитом в США
Зеленскому дали "главный" совет перед визитом в США - РИА Новости, 14.08.2021
Зеленскому дали "главный" совет перед визитом в США
Владимир Зеленский должен объяснить Джо Байдену, почему Украина представляет важность для Америки. С таким заявлением в эфире "24 канала" выступил бывший посол... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:21
2021-08-14T10:56
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
валерий чалый
северный поток — 2
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский должен объяснить Джо Байдену, почему Украина представляет важность для Америки. С таким заявлением в эфире "24 канала" выступил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.По мнению дипломата, разговор "на повышенных тонах" в Вашингтоне не поможет. Вместо этого он посоветовал подготовить специальную презентацию, где будут представлены достижения Украины и ее позиция по ситуации в регионе.Он также призвал Зеленского воспользоваться возможностью личной встречи с американским лидером, чтобы произвести нужное впечатление.Ранее во фракции украинской партии "Слуга народа" заявили, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет проходить на "повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".Визит президента Украины в США должен состояться в конце августа. Планируется, что во время встречи с Джо Байденом будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, валерий чалый, северный поток — 2
10:21 14.08.2021 (обновлено: 10:56 14.08.2021)
 
Зеленскому дали "главный" совет перед визитом в США

Экс-посол Украины в США Чалый: Зеленский должен показать, почему Вашингтон нуждаются в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский должен объяснить Джо Байдену, почему Украина представляет важность для Америки. С таким заявлением в эфире "24 канала" выступил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
По мнению дипломата, разговор "на повышенных тонах" в Вашингтоне не поможет. Вместо этого он посоветовал подготовить специальную презентацию, где будут представлены достижения Украины и ее позиция по ситуации в регионе.
"Самое главное – сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", – считает Чалый.
Он также призвал Зеленского воспользоваться возможностью личной встречи с американским лидером, чтобы произвести нужное впечатление.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 10:51
Визит Зеленского в США станет "историей успеха", заявили в МИД Украины
Ранее во фракции украинской партии "Слуга народа" заявили, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет проходить на "повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".
Визит президента Украины в США должен состояться в конце августа. Планируется, что во время встречи с Джо Байденом будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийВалерий ЧалыйСеверный поток — 2
 
 
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