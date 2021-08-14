https://ria.ru/20210814/sk-1745759589.html

СК наградит подростка на Урале, спасшего детей из горящего дома

СК наградит подростка на Урале, спасшего детей из горящего дома - РИА Новости, 14.08.2021

СК наградит подростка на Урале, спасшего детей из горящего дома

Свердловские следователи направили в центральный аппарат ходатайство о награждении подростка, который спас троих детей из охваченного огнем дома, сообщает... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T18:28

2021-08-14T18:28

2021-08-14T19:17

хорошие новости

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

владимир давыдов

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Свердловские следователи направили в центральный аппарат ходатайство о награждении подростка, который спас троих детей из охваченного огнем дома, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.Частный жилой дом загорелся утром 1 августа в селе Чатлык Красноуфимского округа. Пожар заметил 16-летний Сергей Тетеревков: он попросил отца вызвать спасателей, а сам побежал к дому. Подросток проник в дом через окно, после чего увидел трех спящих детей — школьник разбудил их и по одному эвакуировал, а затем вывел из соседнего дома, на который мог перейти огонь, еще четырех детей."В связи с отважными, мужественными и решительными действиями юноши, сопряженными с риском для жизни, руководством следственного управления СК России по Свердловской области в центральный аппарат СКР направлено ходатайство о награждении Сергея Тетеревкова ведомственной наградой Следственного комитета", — говорится в сообщении.Отмечается, что исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК Анатолий Надбитов поблагодарил юношу за отважный поступок и вручил ему благодарственное письмо и памятные сувениры с символикой ведомства. Также руководитель следственного отдела по Красноуфимску Владимир Давыдов совместно с Сергеем навестили спасенную им семью, подарив детям в качестве помощи необходимую одежду.

https://ria.ru/20210811/turist-1745356761.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), владимир давыдов, россия