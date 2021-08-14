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В России ответили на слова экс-депутата Рады о санкциях ЕС против России
В России ответили на слова экс-депутата Рады о санкциях ЕС против России - РИА Новости, 14.08.2021
В России ответили на слова экс-депутата Рады о санкциях ЕС против России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, который допустил, что РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T13:02
2021-08-14T14:53
в мире
киев
минск
евросоюз
верховная рада украины
совет федерации рф
сергей цеков
минские соглашения
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, который допустил, что Евросоюз может снять часть санкций с России из-за невыполнения Киевом Минских соглашений, напомнил, кто на самом деле отвечает за их имплементацию."Мы прекрасно понимаем, что выполнение Минских соглашений прежде всего зависит от Киева", — подчеркнул сенатор в беседе с RT.По мнению политика, Мураев верно оценил ситуацию в отношения России, Украины и ЕС."Будем надеяться — и нужно надеяться — на то, что в ЕС (во всяком случае у ведущих стран) придет понимание того, что главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине", — сказал Цеков.По его словам, Евросоюзу необходимо перестать использовать этот предлог для оправдания антироссийских санкций.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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в мире, киев, минск, евросоюз, верховная рада украины, совет федерации рф, сергей цеков, минские соглашения, россия
13:02 14.08.2021 (обновлено: 14:53 14.08.2021)
 
В России ответили на слова экс-депутата Рады о санкциях ЕС против России

Сенатор Цеков о словах Мураева про снятие санкций: Россия надеется, что ЕС признает вину Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, который допустил, что Евросоюз может снять часть санкций с России из-за невыполнения Киевом Минских соглашений, напомнил, кто на самом деле отвечает за их имплементацию.
"Мы прекрасно понимаем, что выполнение Минских соглашений прежде всего зависит от Киева", — подчеркнул сенатор в беседе с RT.
По мнению политика, Мураев верно оценил ситуацию в отношения России, Украины и ЕС.
"Будем надеяться — и нужно надеяться — на то, что в ЕС (во всяком случае у ведущих стран) придет понимание того, что главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине", — сказал Цеков.
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По его словам, Евросоюзу необходимо перестать использовать этот предлог для оправдания антироссийских санкций.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.
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В миреКиевМинскЕвросоюзВерховная Рада УкраиныСовет Федерации РФСергей ЦековМинские соглашенияРоссия
 
 
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