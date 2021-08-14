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На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева - РИА Новости, 14.08.2021
На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа может в ближайшее время снять санкции с России. Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ". РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T06:55
2021-08-14T13:23
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киев
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владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа может в ближайшее время снять санкции с России. Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".По его мнению, на это решение западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений. Политик напомнил, что президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса.Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые недополучают "десятки миллиардов".Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией после проведенного на полуострове референдума. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева и ввел санкции против нее. Россия, в свою очередь, приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, подчеркивая, что не выступает в качестве стороны конфликта на Украине и субъекта Минских соглашений по урегулированию.
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины, донбасс, евгений мураев, минские соглашения, россия
06:55 14.08.2021 (обновлено: 13:23 14.08.2021)
 
На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева

Экс-депутат Рады Мураев: ЕС снимет санкции с России из-за невыполнения Минских соглашений Украиной

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа может в ближайшее время снять санкции с России. Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".
По его мнению, на это решение западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений. Политик напомнил, что президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса.
"Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел", — отметил Мураев.
Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые недополучают "десятки миллиардов".
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"Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: "Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать". <…> Поверьте, им плевать на Украину", — заключил политик.

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией после проведенного на полуострове референдума. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева и ввел санкции против нее. Россия, в свою очередь, приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.
Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, подчеркивая, что не выступает в качестве стороны конфликта на Украине и субъекта Минских соглашений по урегулированию.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреУкраинаКиевМоскваВладимир ЗеленскийЕвросоюзВерховная Рада УкраиныДонбассЕвгений МураевМинские соглашенияРоссия
 
 
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