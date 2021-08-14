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На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева

На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева - РИА Новости, 14.08.2021

На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа может в ближайшее время снять санкции с России. Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ". РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T06:55

2021-08-14T06:55

2021-08-14T13:23

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа может в ближайшее время снять санкции с России. Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".По его мнению, на это решение западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений. Политик напомнил, что президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса.Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые недополучают "десятки миллиардов".Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией после проведенного на полуострове референдума. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева и ввел санкции против нее. Россия, в свою очередь, приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, подчеркивая, что не выступает в качестве стороны конфликта на Украине и субъекта Минских соглашений по урегулированию.

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