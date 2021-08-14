https://ria.ru/20210814/samolet-1745748314.html
Очевидцы сняли момент падения российского пожарного самолета в Турции
Очевидцы сняли момент падения российского пожарного самолета в Турции - РИА Новости, 14.08.2021
Очевидцы сняли момент падения российского пожарного самолета в Турции
В Сети появились кадры момента падения в Турции пожарного самолета Бе-200, арендованного у России. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:52
2021-08-14T15:52
2021-08-14T20:13
происшествия
турция
бе-200
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Сети появились кадры момента падения в Турции пожарного самолета Бе-200, арендованного у России. На записи видно, как воздушное судно резко снижается и исчезает за сопкой, после чего в небо поднимается столб дыма.По данным Минобороны России, на борту находились восемь человек: пятеро из российской команды и трое — турецкие граждане. Турецкие СМИ сообщают, что никто не выжил.
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Место крушения российского пожарного самолета в Турции
В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200.
На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна.
2021-08-14T15:52
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, турция, бе-200, россия, видео
15:52 14.08.2021 (обновлено: 20:13 14.08.2021)
Очевидцы сняли момент падения российского пожарного самолета в Турции
Кадры с падением российского самолета попали в Сеть