https://ria.ru/20210814/samolet-1745748314.html

Очевидцы сняли момент падения российского пожарного самолета в Турции

Очевидцы сняли момент падения российского пожарного самолета в Турции - РИА Новости, 14.08.2021

Очевидцы сняли момент падения российского пожарного самолета в Турции

В Сети появились кадры момента падения в Турции пожарного самолета Бе-200, арендованного у России. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:52

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2021-08-14T20:13

происшествия

турция

бе-200

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Сети появились кадры момента падения в Турции пожарного самолета Бе-200, арендованного у России. На записи видно, как воздушное судно резко снижается и исчезает за сопкой, после чего в небо поднимается столб дыма.По данным Минобороны России, на борту находились восемь человек: пятеро из российской команды и трое — турецкие граждане. Турецкие СМИ сообщают, что никто не выжил.

турция

россия

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Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место крушения российского пожарного самолета в Турции В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200. На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна. 2021-08-14T15:52 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, турция, бе-200, россия, видео