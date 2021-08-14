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В Турции разбился пожарный самолет с россиянами на борту

В Турции разбился пожарный самолет с россиянами на борту - РИА Новости, 14.08.2021

В Турции разбился пожарный самолет с россиянами на борту

Пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, разбился в Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщило в субботу управление лесного хозяйства республики. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:35

2021-08-14T15:35

2021-08-14T16:34

в мире

происшествия

турция

россия

крушение бе-200 в турции

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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, разбился в Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщило в субботу управление лесного хозяйства республики."При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна", - говорится в сообщении.

турция

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, турция, россия, крушение бе-200 в турции