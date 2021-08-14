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В Турции разбился пожарный самолет с россиянами на борту
В Турции разбился пожарный самолет с россиянами на борту - РИА Новости, 14.08.2021
В Турции разбился пожарный самолет с россиянами на борту
Пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, разбился в Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщило в субботу управление лесного хозяйства республики. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:35
2021-08-14T16:34
в мире
происшествия
турция
россия
крушение бе-200 в турции
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, разбился в Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщило в субботу управление лесного хозяйства республики."При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна", - говорится в сообщении.
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в мире, происшествия, турция, россия, крушение бе-200 в турции
15:35 14.08.2021 (обновлено: 16:34 14.08.2021)
 
В Турции разбился пожарный самолет с россиянами на борту

Управление лесного хозяйства: пожарный самолет Бе-200 с россиянами на борту разбился в Турции

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, разбился в Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщило в субботу управление лесного хозяйства республики.
"При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна", - говорится в сообщении.
 
В миреПроисшествияТурцияРоссияКрушение Бе-200 в Турции
 
 
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