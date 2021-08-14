https://ria.ru/20210814/samara-1745731716.html
Суд арестовал жительницу Самары, оставившую детей на четверо суток одних
Суд арестовал жительницу Самары, оставившую детей на четверо суток одних - РИА Новости, 14.08.2021
Суд арестовал жительницу Самары, оставившую детей на четверо суток одних
Суд арестовал на два месяца жительницу Самары, оставившую детей на четверо суток одних, из-за чего один из них умер, сообщили журналистам в СУСК по региону. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:22
2021-08-14T11:22
2021-08-14T11:22
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САМАРА, 14 авг - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жительницу Самары, оставившую детей на четверо суток одних, из-за чего один из них умер, сообщили журналистам в СУСК по региону.Ранее сообщалось, что 9 августа жительница Самары оставила своих трехлетнего и годовалого детей без присмотра в квартире дома в микрорайоне "Крутые Ключи", зафиксировав младшего сына спящим в детском кресле без движения. По данным СУСК, дети находились дома одни в течение четырех суток. Тело годовалого ребенка обнаружили 12 августа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве."Судом по ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 11 октября включительно", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20210813/ulyanovsk-1745654005.html
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происшествия, самара, россия
Суд арестовал жительницу Самары, оставившую детей на четверо суток одних
Суд арестовал жительницу Самары, оставившую детей на 4 суток одних, из-за чего один умер