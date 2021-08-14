https://ria.ru/20210814/rossiya-1745746415.html

Россияне резко ответили на слова чешского путешественника о "желчной русне"

Россияне резко ответили на слова чешского путешественника о "желчной русне" - РИА Новости, 14.08.2021

Россияне резко ответили на слова чешского путешественника о "желчной русне"

В беседе с порталом iDNES житель Чехии Феро Рихард Грабал-Крондяк оскорбил жителей России, в частности обозвав их "желчной русней". РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:34

2021-08-14T15:34

2021-08-14T19:17

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В беседе с порталом iDNES житель Чехии Феро Рихард Грабал-Крондяк оскорбил жителей России, в частности обозвав их "желчной русней".Как следует из интервью, туриста удивила агрессия граждан в ответ на критику страны. Также, находясь в гостях, путешественник делал "безобидные замечания о привкусе российской имитации чешского пива"."Считают любую критику России оскорблением и обиженно отвечают на нее наглыми нападками", — возмутился он в интервью.Пользователи Сети резко ответили жителю Чехии в комментариях."Люди ему в путешествии помогали, кормили, поили, а он их всех грязью облил", — возмутился один из них."Автор так старался соответствовать "европейскому" мнению о русских, что мог бы и не ездить в Россию. Кто что ищет, тот то и находит", — заметил читатель статьи."Щебечущие о девичьем школьницы ему видятся как минимум вампиршами, пенсионеры — колдунами и ведьмами, а разнорабочий — китайским оккупантом", — сыронизировали в комментариях."Таких путешественников гнать надо из страны поганой метлой и больше не пускать", — призвал пользователь."Белый человек, интеллектуал, приехал к дикарям — в каждом абзаце "деревенщина", "русня". Прости, белый господин, что <…> в лицо говорим, кто вы такие есть", — возмутились в Сети."Хорошо объясняет западную любовь к России", — подытожили в комментариях.Сам путешественник считает, что "узнал русскую душу". По его мнению, с жителями страны возможно только "есть шашлык и петь под гармонь", в то время как сотрудничать с россиянами, как уверяет чех, невозможно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210626/ferma-1738641502.html

https://ria.ru/20210814/vkusnyashki-1745733919.html

https://ria.ru/20210811/zhirinovskiy-1745316269.html

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в мире, чехия, россия